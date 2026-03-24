อย่าหาทำ! หมอสูติฯ เผยเคสสุดพีก "ฝาโรลออน-ไข่ซิลิโคน" ติดคาช่องคลอด ย้ำอย่าอายรีบมาหาหมอ

หมอหวิวแชร์อุทาหรณ์ 2 วันซ้อน เคสสิ่งแปลกปลอมหลุดค้างในช่องคลอด ทั้งฝาโรลออนและไข่ซิลิโคน ย้ำสาวๆ อย่าอาย รีบหาหมอทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิด เพราะอุปกรณ์บางอย่าง 'ใส่เองได้แต่เอาออกเองไม่ได้' พร้อมแนะเคล็ดลับวิธีเอาของลื่นออกจากจุดซ่อนเร้นที่คาดไม่ถึง
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พญ.ชัญวลี ศรีสุโข หรือที่รู้จักในนามปากกา "หมอหวิว" เป็นสูตินรีแพทย์ที่มีชื่อเสียง นักเขียน และวิทยากรด้านสุขภาพทางเพศและการวางแผนครอบครัว ได้ออกมาโพสต์ข้อความ แบ่งปันประสบการณ์การรักษาคนไข้ 2 รายซ้อนที่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในช่องคลอด เพื่อเป็นอุทาหรณ์และคำเตือนภัยโดยไม่ใช่อื่นใดนอกเหนือจากความปรารถนาดีทางวิชาชีพ โดยคุณหมอได้ระบุข้อความว่า
“รายงานข่าว
23มีนาคม69
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องอับอายมากสำหรับผู้หญิง
ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเกิดติดกันสองวันซ้อน
เขียนเพื่อแจ้งเตือน ไม่ได้ประจานใคร และขอเรียนว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้
สำหรับหมอสูติ
ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ประการใด
วันแรก ผู้หญิงอายุ 50 เศษมาหา ว่า หมอช่วยเอาของออกหน่อยมันหลุดเข้าช่องคลอด
เธอบอกเธอคันช่องคลอดมากเพราะเป็นเบาหวาน
จึงเอาฝาโรลออนเกา
เพราะฝามันไม่คม
เอาเล็บเกาก็กลัว เลือดซิบเอาผ้าถูก็แสบ
ปรากฏว่ามันหลุดเข้าไป
แบบนี้ไม่ยากใส่เครื่องมือ แล้ว ใช้ คีมคีบออกก็สำเร็จ
ตอนใส่ปากเป็ดเห็นเลือดท่วมเลย
แสดงว่าคนไข้พยายามเอาออกอย่างมากด้วยตนเองแต่เอาออกไม่ได้
จะยาก
ตรงที่มันไปครอบที่ปากมดลูก และมีสูญญากาศดูดไว้
แบบนี้บางทีต้องดมยาสลบจึงเอาออกได้
รายที่ 2 นี้
หมอสูติอย่างฉัน
ไม่เคยพบมาก่อน
เธออายุ 40เศษ
เมื่อถามว่าเป็นอะไรมาคะ เธอกระซิบว่ามีของหลุดเข้าไปข้างใน
ท่าทางเธออายมาก
ฉันจึงไม่ถามอะไรมาก
เอาขึ้นขาหยั่งตรวจ
เมื่อใส่ปากเป็ด
ปรากฏว่ามันเป็นก้อนกลม ๆสีนวล
ที่ฉันไม่รู้จักมาก่อน
เอามือคลำดูเหมือนไข่
ถามคนไข้ว่ามันทำด้วยอะไรเธอตอบเสียงเบา ๆว่าเป็นพลาสติก
แต่คลำดูมันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นซิลิโคน
ฉันเอามือล้วงเข้าไป 1 นิ้วล้วงอย่างไรก็ไม่ออกเพราะมันเข้าไปfixด้านหลังของปากมดลูกซึ่งเป็นหลุมพอเหมาะพอเจาะ
คิดหาวิธีลองเอาคีมคืบ พบว่าลื่นมากคีบไม่ได้
เอาขอเกี่ยวก็เช่นเดียวกันลื่น เกี่ยวไม่ติด
และถ้าใช้ขอใหญ่ หรือเรียกว่าเนวี่สเปคคูลัม
คนไข้ก็จะเจ็บ
ให้คนไข้รอแป๊บนึง สั่งจนท.ไปตามสามี
สามีนั้นเป็นหมอศัลย์ช่าง
นักประดิษฐ์
เวลามีของค้างคาอยู่ตามช่องตามรูต่างๆ เขาจะประดิษฐ์และหัวไวมากในการเอาออก
เช่นเด็กเอาเม็ดถั่ว หรือเม็ดพลาสติกใส่เข้าไปในรูจมูกเขาทำนวัตกรรมเอาคลิปหนีบกระดาษ ทำเป็นขอ งอเขี่ยแป๊บเดียวก็ออก
ทำสำเร็จ หลายเคสมาก ๆ
แต่สามีไปไหนไม่รู้
ฉันจึงพิจารณาด้วยตนเองว่าจะทำอะไรดี
ในที่สุด ฉันก็นึกออกว่าขนาดรกค้าง
เรายังล้วงออกเลย
ไอ้ก้อนแค่นี้ หรือ
ที่จะเหลือบ่ากว่าแรงหมอสูติแก่ ๆอย่างเรา
เป็นไปได้อย่างไรกันฮึ
จึงเอานิ้ว 2 นิ้วเข้าไปในช่องคลอด
บอกคนไข้ว่าอดทนหน่อยนะคะ
ใช้นิ้วกลาง กด ยอดของมัน และนิ้วชี้พยุง ให้คนไข้เบ่งปรากฏว่ายิ่งเบ่งยิ่งฟิกซ์
น่ากลัวก้อนไข่นี้ประดิษฐ์มาเพื่อใส่ถาวร
ไม่ประดิษฐ์ให้เอาออก
จึงบอกว่าไม่ต้องเบ่งแล้วค่ะ
บอกให้หายใจเข้าออกลึก ๆ (คนไข้)
ใช้นิ้วกลางของฉันซึ่งยาวพอสมควรประคองยอดไข่ เอานิ้วชี้กดดัน
ในที่สุดก็สามารถพามันหลุดออกมาจนได้
จึงเห็นว่ามันเป็นไข่ซิลิโคนขนาดใหญ่
เมื่อเข้าไปในช่องคลอดแล้วปากช่องคลอดเล็กกว่าด้านใน ทั้งเพราะความลื่น เอาออกยากมาก
ฉันไม่ได้ถามรายละเอียดคุณผู้หญิงคนนี้ต่อว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เพราะเธอรีบกลับไปไม่อยากมองหน้าใคร
แต่อยากจะเตือนว่าอุปกรณ์ช่วยตนเองนั้นเลือกให้ดีบางอย่างใส่ได้เองแต่เอาออกไม่ได้เอง
ก่อนจบรายงานข่าวFC
ได้ไปรายงานข่าวสามี
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยาก
คุณเอาก๊อส 1 แผ่นดันขึ้นไปให้สุดแล้วค่อยๆ ดึงก็อสออกมา คุณก็สามารถนำไข่ใบนี้ออกมาได้โดยไม่ยาก
โอ้....เพิ่งรู้วิธี
ชัญวลี ศรีสุโข
หมอหวิว“