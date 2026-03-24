หาข้ออ้างอีกดิ! โจ มณฑานี ฟาดกลับขาเถียง ขนภาพตี 2 สิงคโปร์ต่อคิวน้ำมันยาวเหยียด ยันประเทศรวยก็เป็น!

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อกูรูการเงินรุ่นใหญ่ "โจ มณฑานี" ออกมาโพสต์ภาพสยบดรามา หลังโดนชาวเน็ตแย้งเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการน้ำมันของไทยกับต่างประเทศ งานนี้เจ้าตัวจัดหนัก ขนภาพสถานการณ์จากสิงคโปร์ที่คนแห่ต่อคิวเติมน้ำมันจนเกิดการแซงคิวแม้จะเป็นเวลาตี 2 พร้อมลั่นแคปชันสุดแซ่บ "หาข้ออ้างอีกดิ เจ้ตอบได้ก็จะตอบ"
วันนี้ (24 มี.ค.) กูรูด้านการเงินและนักเขียนชื่อดัง โจ มณฑานี ตันติสุข ออกมาโพสต์ภาพสถานการณ์การต่อคิวน้ำมันในประเทศสิงคโปร์ เพื่อฟาดกลับเหล่าคอมเมนต์ที่เคยโต้เถียงเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการน้ำมันของไทยกับประเทศอื่นๆ โดยระบุแคปชันสุดแซ่บว่า
"เจ้ลงคลิปอินโดฯ เจ้าพ่อน้ำมัน รถต่อคิวยาวหลายกิโลฯ ดันมาเถียงเจ้ว่าอย่าเอาไทยไปเทียบกับประเทศใหญ่ ประชากรมากกว่าไทยกี่เท่า เจ้เลยไปหาสถานการณ์น้ำมันที่สิงคโปร์ให้ดู ประเทศร่ำรวย จัดการดี รถน้อย น้ำมันสำรองมีเยอะ…สภาพ..ตามรูป เหอๆๆ
ขนาดตี 2 คนยังต่อคิว แถวแซงคิวกันดั๊วะ!! เอาดิๆ หาข้ออ้างอีกดิ เจ้ตอบได้ก็จะตอบ"
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก