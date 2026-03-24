"หมอแล็บฯ" เตือนอย่าหลงเชื่อ "แหวนลวดทองแดง" อ้างประหยัดน้ำมัน ชี้แค่เครื่องประดับฝาถัง ไร้ผลวิจัยรองรับ

"หมอแล็บแพนด้า" เตือนภัยโซเชียลแห่แชร์ 'ลวดทองแดงประหยัดน้ำมัน 30%' อ้างเทคโนโลยีจัดระเบียบโมเลกุลน้ำมันด้วยสนามพลังงาน ชี้ชัดวิทยาศาสตร์ยันน้ำมันไม่มีขั้ว-จัดแถวไม่ได้ ย้ำความประหยัดที่เกิดขึ้นมาจากเท้าคนขับไม่ใช่ลวดทองแดง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสียเงินฟรี
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและเริ่มขาดแคลนในบางช่วงเวลา ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่แรงกระแทกระดับโลกที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายประเทศ มีสาเหตุจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบต่อระบบพลังงานโดยตรง ราคาน้ำมันจึงขยับขึ้นพร้อมกันในหลายภูมิภาค
ล่าสุดวันนี้ (24 มี.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เตือนหลังในโลกออนไลน์มีกระแสอ้างว่าใช้เทคโนโลยีของ Slim Spurling โดยนำลวดทองแดงมาขดเป็นวงกลมเพื่อสร้าง "สนามพลังงานเทนเซอร์" (Tensor Field) วางไว้แถวฝาถังน้ำมัน แล้วจะช่วยจัดเรียงโมเลกุลน้ำมันใหม่ให้เผาไหม้ดีขึ้นจนประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% โดยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีผลวิจัยรองรับ
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "โอ๊ยยยยย น้ำมันแพงทีไร เจ้าพวกอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำมัน (ที่ไม่ช่วยเลย) มาทุกที อันนี้เคลมว่าแค่เอาวงลวดทองแดงไปวางไว้แถวๆ ฝาถังน้ำมันแล้วจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% แถมปรับโครงสร้างโมเลกุลน้ำมันได้อีก!
เขาบอกว่ามันคือเทคโนโลยีจาก Slim Spurling (นักประดิษฐ์สายพลังงานทางเลือก) ที่เอาลวดทองแดงมาบิดเป็นเกลียวแล้วเชื่อมเป็นวงกลม บอกว่ามันจะสร้าง "สนามพลังงานเทนเซอร์" (Tensor Field) ที่ช่วยจัดเรียงโมเลกุลน้ำมันใหม่ให้เผาไหม้ดีขึ้น
ความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็คือ น้ำมันไม่ใช่สารแม่เหล็ก! โมเลกุลของน้ำมันเชื้อเพลิง (Hydrocarbons) มันไม่มีขั้วครับ การเอาขดลวดหรือสนามพลังงานอะไรไปวางใกล้ๆ ไม่มีผลต่อการจัดเรียงโมเลกุลใดๆ ทั้งสิ้น มันไม่ได้เรียงแถวตอนลึกเหมือนทหารเรียกตรวจแถวนะครับ เฮ้ย! น้ำมัน จั๊ดแถว!!!
แล้วที่บอกว่าประหยัด 30% นั่นคือปาฏิหาริย์ชัดๆ เพราะถ้ามีเทคโนโลยีที่แค่เอาลวดไปวางแล้วประหยัดน้ำมันได้ 30% จริงๆ ป่านนี้บริษัทรถยนต์ทั่วโลกคงแย่งซื้อสิทธิบัตรไปใส่ในรถทุกคันแล้วครับ ไม่ปล่อยให้เรามานั่งซื้อแยกตามเน็ตหรอก เพราะเขาสู้กันแทบตายเพื่อประหยัดน้ำมันแค่ 1-2%
นอกจากนี้โครงสร้างโมเลกุลเปลี่ยนไม่ได้ด้วยลวดครับ การจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของน้ำมันต้องใช้ความร้อน ความดัน หรือสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ในโรงกลั่นครับ แค่เอาลวดทองแดงไปวางข้างถังมันทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากทำให้ถังน้ำมันดูมีเครื่องประดับเพิ่มขึ้น
ส่วนบางคนที่บอกว่าใช้แล้วดีขึ้น มันคืออุปทานหมู่ครับ พอเราติดอุปกรณ์พวกนี้ เราก็จะเริ่มขับรถแบบทะนุถนอมขึ้นโดยไม่รู้ตัว (เพราะอยากให้มันได้ผล) เช่น ออกตัวเบาๆ ไม่เหยียบกระชาก ผลที่ได้คือประหยัดขึ้นจริง แต่ประหยัดเพราะตีนเราครับ ไม่ใช่เพราะแหวนทองแดง
วิธีประหยัดน้ำมัน เราควร
- เช็กลมยางให้เหมาะสม
- ไม่บรรทุกของหนักเกินจำเป็น
- เช็กระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด
- และที่สำคัญ อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้
ด้วยความหวังดีและเป็นห่วงกระเป๋าตังค์ครับ"