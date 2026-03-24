สหรัฐฯ ผวา ประกาศเตือนความปลอดภัยพลเมืองอเมริกันทั่วโลก

MGR Online: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมถึงสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ประกาศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังความปลอดภัย อ้างกลุ่มสนับสนุนอิหร่านอาจโจมตีผลประโยชน์อเมริกัน
คำเตือนล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้ชาวอเมริกันทั่วโลก โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ชาวอเมริกันในต่างประเทศควรปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศเตือนด้านความปลอดภัยที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ใกล้ที่สุด
การปิดน่านฟ้าในบางเวลาอาจทำให้การเดินทางหยุดชะงัก สถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐฯ รวมถึงในพื้นที่นอกตะวันออกกลาง อาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี กลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านอาจกำหนดเป้าหมายโจมตีผลประโยชน์อื่นๆ ของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ หรือชาวอเมริกันทั่วโลก
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้พลเมืองลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกระทรวง เพื่อรับประกาศเตือนด้านความปลอดภัยล่าสุด รวมถึงอัปเดตคำแนะนำการเดินทางและข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ