คลิปเดือด! แท็กซี่ฉุนถูกเตือนจอดแช่ ขับปาดตุ๊กตุ๊กคว่ำเจ็บกลางกรุงก่อนซิ่งหนี

แชร์ว่อนคลิปโชเฟอร์แท็กซี่หัวร้อน ฉุนถูกเตือนจอดแช่ทำรถติดย่านเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนบันดาลโทสะขับปาดหน้าเบียดตุ๊กตุ๊กคู่กรณีจนหงายท้องล้อชี้ฟ้า ก่อนจะซิ่งหนีลอยนวล ชาวเน็ตหวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Jack Preeda” โพสต์คลิปวิดีโอให้เห็นเหตุการณ์ความวุ่นวายและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นบนถนนย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลุ่มชายหลายคนกำลังรุมล้อมและจ้องจะทำร้ายโชเฟอร์รถแท็กซี่สีเหลืองที่จอดอยู่กลางถนน มีกลุ่มเจ้าหน้าที่สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงซึ่งระบุข้อความว่า "Traffic Team RGH" พยายามเข้าไปแยกคู่กรณีและระงับเหตุการณ์ไม่ให้บานปลาย ก่อนที่แท็กซี่จะขับหนีไปแต่กลุ่มรถตุ๊กตุ๊กจำนวนหลายคนได้ขับรถตามแท็กซี่ออกไป
เบื้องต้นมีรายงานว่าเหตุการณ์วุ่นวายครั้งนี้เกิดจากกลุ่มคนขับรถในพื้นที่พยายามเข้าไปตักเตือนคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองที่จอดแช่รอรับผู้โดยสาร ซึ่งส่งผลให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม แทนที่คนขับรถแท็กซี่จะเคลื่อนย้ายรถตามคำสั่ง กลับเกิดอาการบันดาลโทสะและมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับกลุ่มผู้ที่เข้ามาเตือน จนเกิดเหตุชุลมุนมีการรุมล้อมและกระทบกระทั่งกันบริเวณรถแท็กซี่คันดังกล่าว
หลังจากความวุ่นวายในช่วงแรก คนขับรถแท็กซี่ได้เร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะจงใจขับเบียดและปาดหน้ารถตุ๊กตุ๊กคู่กรณีอย่างกะทันหัน แรงกระแทกส่งผลให้รถตุ๊กตุ๊กเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนนต่อหน้าต่อตาผู้คนที่สัญจรไปมา ส่วนคนขับแท็กซี่อาศัยจังหวะชุลมุนเร่งเครื่องหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุทันที
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมักเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่
