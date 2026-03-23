เอาเข้าไป! “ทรัมป์” โว ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ-อิหร่านจะร่วมกันควบคุม

“โดนัลด์ ทรัมป์” อ้างช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือผ่านเร็วๆ นี้ โดยสหรัฐฯ และอิหร่านจะร่วมกันควบคุม พร้อมระบุกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านอย่างจริงจัง
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับ CNN เมื่อวันจันทร์(23 มี.ค.)ว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้ พร้อมระบุว่า เขาต้องการเห็นเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของสหรัฐฯ และอิหร่าน
เมื่อ เคตแลน คอลลินส์ ผู้สื่อข่าว ซักถามถึงกรอบเวลาการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ทรัมป์ตอบว่า “มันจะเปิดในเร็วๆ นี้” หากการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น
ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่า “มันจะอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกัน ระหว่างผมกับ อยาตุลลาห์ ไม่ว่าจะอยาตุลลาห์ไหน หรืออยาตุลลาห์คนต่อไป”
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบอย่างจริงจังในอิหร่าน โดยอ้างถึงการโจมตีในช่วงต้นของความขัดแย้งที่ทำให้ผู้นำระดับสูงของอิหร่านจำนวนมากถูกกำจัด
“มันคือการเปลี่ยนแปลงระบอบโดยอัตโนมัติ” ทรัมป์กล่าว และว่าการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกในการยุติความขัดแย้ง
“แต่เรากำลังเจรจากับคนบางกลุ่มที่ผมมองว่ามีเหตุผลมาก และมีความมั่นคงมาก” ทรัมป์กล่าวกับคอลลินส์ “คนที่อยู่ภายในรู้ดีว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขาได้รับความเคารพอย่างสูง และบางทีหนึ่งในนั้นอาจเป็นคนที่เรากำลังมองหาอยู่”