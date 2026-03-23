“The 2nd BT Awards: The Impact Makers” ประกาศความสำเร็จ ตอกย้ำบทบาทเวทีรางวัลนวัตกรรมไทยที่ขับเคลื่อนอนาคตประเทศ

บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีชั้นนำของไทยอย่าง BT Beartai จัดงาน “The 2nd BT Awards: The Impact Makers” เวทีประกาศรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศที่มุ่งยกย่ององค์กร บุคคล และโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสร้าง “ผลกระทบเชิงบวก” ที่วัดผลได้ต่อผู้คนและสังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ท่ามกลางผู้นำองค์กร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สตาร์ทอัพ และผู้พัฒนานวัตกรรมของไทยที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการยกย่องพลังของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอนาคตประเทศ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ BT Beartai ในฐานะสื่อเทคโนโลยีไทยที่ยืนหยัดในวงการมากกว่า 25 ปี โดยมุ่งผลักดันแนวคิด Responsible Innovation สู่ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย
หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดงาน “The 2nd BT Awards: The Impact Makers” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่กลางเพื่อยกย่องและขยายเสียงให้กับองค์กร บุคคล และนวัตกรรมที่ไม่เพียงพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ยังสามารถสร้าง “ผลกระทบเชิงบวก” ต่อผู้คนและสังคมได้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้พัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมกันยกระดับระบบนิเวศเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษจากแวดวงดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยี และครีเอทีฟของประเทศไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งนวัตกรรมและร่วมมอบรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม, ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน, ซีเค เจิง, และ มะปราง-อลิสา ขุนแขวง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังของผู้นำความคิดจากหลากหลายวงการที่ร่วมกันผลักดันนวัตกรรมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
The 2nd BT Awards: The Impact Makers ในปีนี้ ยึดกรอบ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา โดยให้ความสำคัญต่อ “ผลกระทบเชิงระบบ” (Systemic Impact) พร้อมศักยภาพในการขยายผลสู่ระดับประเทศและระดับโลก โดยมีการมอบรางวัลรวม 18 รางวัล แบ่งเป็น 15 รางวัล SDGs Awards และ 3 รางวัลพิเศษ ซึ่งผลการประกาศรางวัล SDGs Awards มีดังนี้
• รางวัล Tech for Poverty Breakthrough Award ตกเป็นของ โครงการ สดชื่นสถาน & รถซักผ้าเคลื่อนที่ Laundry move โดยบริษัท ชูมณี จำกัด ในเครือของ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Otteri wash & dry)
• รางวัล AgriTech & Food Innovation Award ยกย่อง องค์กรที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด
• รางวัล HealthTech Impact Award ได้แก่ แอปพลิเคชัน BeDee โดยบริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS แพลตฟอร์ม BeDee by BDMS
• รางวัล EdTech for All Award มอบให้แก่ Thailand Zero Dropout ช่วยเหลือเด็กไทยที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และองค์กรพันธมิตร
• รางวัล WaterTech & Sanitation Innovation Award ยกย่อง โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 72 สถานี ในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
• รางวัล Clean Energy Tech Pioneer Award เพื่อเชิดชู องค์กรที่ผลักดันนโยบายพลังงานสะอาด โดยสมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย) และ Solis Inverter Thailand
• รางวัล Digital Economy & Future Work Award ตกเป็นของ FASTWORK แพลตฟอร์มศูนย์รวมฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้าง โดยบริษัท เช้นจ์ซี จำกัด
• รางวัล Smart Industry & Innovation Award ได้แก่ METTRIQ แพลตฟอร์มบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ โดยบริษัท เมทเธียร์ จำกัด
• รางวัล Inclusive Tech & Equality Award ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล The Most Influential Retailer for Social Equality ยกย่อง ศูนย์การค้า ICON SIAM นโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมในพื้นใกล้เคียง โดยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
2. รางวัล Community Empowerment Impact Award มอบให้แก่ ONE CHICHAN เขาชีจรรย์ พัทยา สร้างผลกระทบเชิงบวกสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนโดยโดยรอบผ่านการจ้างงาน โดยบริษัท ไอ แอม เขา ชีจรรย์ จำกัด
• รางวัล Smart City Innovator Award ได้แก่ โครงการ THE NEXT PATTAYA โดยเมืองพัทยา และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• รางวัล Circular Tech & Sustainable Consumption Award ตกเป็นของ โครงการขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน (From Waste to Wealth) โดย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
• รางวัล ClimateTech Action Hero Award ยกย่อง Thai Smile Bus และ Thai Smile Boat โดย บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด
• รางวัล BlueTech Ocean Innovation Award มอบให้แก่ เรือดักจับขยะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการ Interceptor 019
• รางวัล EcoTech & Land Protection Award ได้แก่ The Forestias by MQDC โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• รางวัล Global Tech Partnership Award ยกย่อง องค์กรที่มีความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสากล โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
และภายในงานยังมีการมอบรางวัลพิเศษ 3 รางวัล เพื่อยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อสังคมและวงการนวัตกรรมไทย ได้แก่
• Person of the Year Award ให้กับ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
• Honorary Award ให้กับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
• BT Popular Vote ให้กับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จากคอนเทนต์ “ไก่ไทยไปอวกาศแล้วคนไทยได้อะไร?”
หนุ่ย-พงศ์สุข กล่าวเสริม "เวที BT Awards ไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัล แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยขยายเสียงให้กับองค์กรและบุคคลที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ผ่านพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และนักพัฒนา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมของประเทศไทย “ในโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เราทำอะไรได้ แต่คือเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคตแบบใดให้กับสังคม” และ BT Beartai จะยังคงเดินหน้าต่อยอดเวทีนี้ต่อไป เพื่อสนับสนุนผู้สร้าง Impact รุ่นใหม่ในระบบนิเวศนวัตกรรมไทย พบกันอีกครั้งใน “The 3rd BT Awards”
ดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : https://www.facebook.com/beartai
TikTok : https://www.tiktok.com/@btbeartai
Instagram : https://url.in.th/rOGUK
YouTube : https://www.youtube.com/@beartai