นั่นไง! รถส่งน้ำมันพลิกคว่ำ “พ่อเลี้ยงเจ” จี้ซีอีโอ ปตท.ตอบ ทำไมไม่ส่งผ่านท่อเต็มศักยภาพ หรืออยากกั๊กไว้เอง?

“พ่อเลี้ยงเจ” โพสต์เดือดต่อเนื่อง ตั้งคำถามถึง "คงกระพัน อินทรแจ้ง" ซีอีโอ ปตท. ปมส่งน้ำมันทางท่อ ตามแนวคิด Net Zero ในยามวิกฤตขาดแคลนน้ำมัน ควรนำมาใช้จริง ล่าสุดเกิดเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ ตอกย้ำปัญหาไม่ใช้ระบบท่อให้เต็มที่ ถามแรง เพราะกลัวโดนจับได้ว่ากั๊กน้ำมันหรือไม่
วันนี้ (23 มี.ค.) กระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านพลังงานร้อนแรงขึ้นอีกระลอก หลัง “พ่อเลี้ยงเจ” จากเพจเฟซบุ๊ก “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียตั้งคำถามตรงถึงผู้บริหารระดับสูงของ PTT Public Company Limited เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาหาน้ำมันเติมไม่ได้
โดยเนื้อหาในโพสต์แรกระบุว่า ในฐานะที่เคยมีส่วนร่วมจัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด Net Zero ให้กับ ปตท. จึงต้องการสอบถามไปยัง คงกระพัน อินทรแจ้ง ว่า เหตุใดในช่วงที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งขาดแคลนและมีการจำกัดโควตา ไม่เร่งเพิ่มการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อไปยังคลังในแต่ละภูมิภาคให้เต็มศักยภาพ
เจ้าของโพสต์ยังชี้ว่า หากมีการใช้ระบบท่ออย่างเต็มประสิทธิภาพจะช่วยลดระยะทางการขนส่ง ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ และลดมลพิษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Net Zero ที่ผู้บริหาร ปตท.เคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจมีปัจจัยแฝง ไม่ว่าจะเป็นการกั๊กน้ำมัน ความเกรงใจ หรือความกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล
ล่าสุดหลังเกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่งผลให้น้ำมันดีเซลรั่วไหล และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย “พ่อเลี้ยงเจ” ได้โพสต์เพิ่มเติมตอกย้ำปัญหาที่เกิดจากการไม่ส่งน้ำมันทางท่อให้เต็มศักยภาพ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทด้านพลังงานทั้ง ปตท.และบางจาก ควรใช้ระบบท่อส่งน้ำมันให้เต็มประสิทธิภาพ แทนการขนส่งทางรถบรรทุกระยะไกล ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมแสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะกลัวจะโดนจับได้ว่ามีการกั๊กน้ำมันหรือไม่
ในฐานะที่เคยจัดสัมมนา Net Zero ให้ ปตท.ก็อยากฝากถามคุณคงกระพัน อินทรแจ้ง CEO ปตท.หน่อยครับว่า...โพสต์โดย พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2026
โพสต์ยังไม่ทันข้ามวัน นี่ไงเห็นมั้ย ท่อน้ำมันมี มันไม่รู้จักใช้ให้เต็มที่ ทั้งบางจาก และ...โพสต์โดย พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2026