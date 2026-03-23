"หมอยง" ชี้ ไข้กาฬหลังแอ่นไม่ใช่โรคใหม่ ย้ำอุบัติการณ์ในไทยไม่สูง-มียาป้องกันได้

"หมอยง" ออกโรงเคลียร์ชัดประเด็น ไข้กาฬหลังแอ่น ย้ำไม่ใช่โรคใหม่และมียาปฏิชีวนะควบคุมได้ ชี้จุดตายอยู่ที่สายพันธุ์ เผยวัคซีนมี 2 ชนิดหลัก แนะคนไทยกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเช็กให้ดี สายพันธุ์ B ในไทยและอังกฤษอาจต้องฉีดถึง 2 เข็มถึงจะเอาอยู่
วันนี้ (23 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal disease ระบุว่า "ขณะนี้มีความตื่นตัวกันมากเกี่ยวกับเรื่องไข้กาฬหลังแอ่น จึงอยากทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
ไข้กาฬหลังแอ่นไม่ได้เป็นโรคใหม่ เป็นโรคที่มีมานานมากๆ แล้ว สมัยก่อนไม่มีวัคซีน ก็ใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันผู้สัมผัสโรค และปัจจุบันก็ยังใช้อยู่
ปัจจุบันมีวัคซีนในการป้องกัน แต่เนื่องจากแบคทีเรียนี้มีหลาย serotype การผลิตวัคซีนจึงจำเป็นที่ให้ตรงสายพันธุ์ แต่เดิมสายพันธุ์ที่ระบาดมากในประเทศไทยเป็น Meningococcal type B แต่การระบาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ C และอื่นๆ อีก เช่น A, Y และ W จึงมีการพัฒนาวัคซีน 4 สายพันธุ์ คือ ACYW และให้เพียงเข็มเดียว ยกเว้นในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำจะให้ 2 ครั้ง
ส่วนสายพันธุ์ serotype B กระตุ้นสร้างภูมิต้านทานไม่ดี การทำวัคซีนในระยะแรกจึงจะมีปัญหา ต่อมาจึงมีการทำวัคซีนเฉพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์ B ชนิดเดียว แต่วัคซีนนี้ต้องให้ 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน และถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำจะต้องให้ 3 ครั้ง
ปัจจุบันจึงมีวัคซีนสำหรับโรคไข้กาฬหลังแอ่นถึง 2 ชนิด คือ 4 serotype (ACYW) และ 1 serotype (B)
การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะไปเรียน work and travel ในช่วงปิดเทอม หลายประเทศแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ชนิด 4 serotype เข็มเดียว
สำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีด เพราะโรคนี้มีอุบัติการณ์ไม่ได้สูงมาก และส่วนใหญ่เป็น Serotype B นอกจากที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียน ไปแสวงบุญ ที่น่าสังเกตการระบาดในประเทศอังกฤษในปีนี้ ที่เป็นข่าวใหญ่โตเกิดจากสายพันธุ์ชนิด B
ถ้าต้องให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกสายพันธุ์ ก็สามารถฉีด 2 เข็มพร้อมกันได้ แต่สายพันธุ์ B จะต้องให้ 2 ครั้งห่างไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน การเตรียมตัวเดินทางถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อให้เกิดการครอบคลุมแบบสมบูรณ์มากขึ้น ช่วงเป็นช่วงที่ผมได้รับโทรศัพท์มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศและต้องการคำปรึกษาเรื่องวัคซีนหรือการป้องกันโรคก่อนเดินทาง สามารถมารับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ในช่วงเช้าวันเสาร์"