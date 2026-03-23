เปิดยอดความต้องการทหารเกณฑ์ 84,380 นาย สมัครออนไลน์แล้ว 22,062 นาย ย้ำสิทธิประโยชน์ ควบคุมมาตรการลงโทษ พร้อมปลดล็อกเหยื่อบัญชีม้า
วันนี้ (23 มี.ค.) ที่สโมสรทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก แถลงการ ตัวเลือกทหารกองเงินเข้ารับราชการทหารกองประจําการประจําปี 2569 ระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.(ยกเว้น 6 เม.ย.) พล.ต.สมพล ปะละไทย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าาว่า ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินที่มีอายุ 21ปีบริบูรณ์ เกิดในปี 2548 ทหารกองเกินมีอายุ22ปีถึง29ปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2547 ที่ยังไม่เคยเข้ารับราชการตรวจเลือก คนที่ได้รับการผ่อนผันหรือคนที่ผลการตรวจเลือกเมื่อปีที่ผ่านมาไม่แล้วเสร็จทุกกรณี
ในปีนี้ มีทหารกองเงินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลิกจำนวน 477,435 นาย ยอดความต้องการ เข้ากองประจำการจํานวน 84,380 นาย
มีผู้สมัครทหารออนไลน์ไปแล้ว 22,062 นาย เหลือยอดเกณฑ์ 62,318 นาย
กองทัพบก มีความต้องการ 42,926 นาย กองทัพเรือ 11,101 นาย กองทัพอากาศ 6,704 นาย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม770 นาย กองทัพไทย817 นาย
ปีนี้การจัดสถานที่ตรวจเลือกกําหนดให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น จัดให้มีช่องทางเร่งด่วน สําหรับทหารกองเกินที่ป่วยหรือทุพพลภาพ หรือผู้ที่ร้องขอเป็นทหารกองประจําการ รวมถึงผู้ที่ของผ่อนผัน เพื่ออํานวยความสะดวกลดขั้นตอนการตรวจเลือก พร้อมยืนยันว่า การตรวจเลือกจะเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.
ด้าน พล.ท.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวต่อว่า โรงพยาบาล 37 แห่งสังกัดกองทัพบก จะบูรณาการวางระบบการดูแลสุขภาพทหารใหม่ทุกมิติทั้ง ๆ ร่างกายและจิตใจ โดยมีสาระสําคัญที่ครอบครัวและสังคมควรรับทราบ ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก เช่น เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิด สามารถตรวจในโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐที่มีจิตแพทย์
การจัดการตราจร่างกายระหว่างการตรวจเลือก กองทัพบกได้จัดกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลกองทัพบก ณ สถานที่ตรวจเลือกเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมจัดตั้งวอร์รูม ทบ. และแพทย์ใหญ่กองทัพภาคให้คําปรึกษาในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพร้อมสุขภาพจิตของครูฝึก ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพครูฝึกทั่วประเทศ ตรวจความพร้อมสถานที่อุปกรณ์ตลอดจนมีการประเมินสุขภาวะทางจิตของครูฝึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่ดูแลบุตรหลานของท่านมีภาวะจิตใจที่พร้อมสมบูรณ์และมีทัศนคติที่เหมาะสม
รวมถึงการดูแลแบบเฉพาะบุคคลบนพื้นฐานความแตกต่าง กองทัพบก ตระหนักดีว่าทหารใหม่แต่ละนายมีขีดความสามารถและสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน จึงจัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนเริ่มการฝึกโดยจัดระดับความพร้อม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงน้อย กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสียงสูง พร้อมใช้สัญญลักษณ์สีเพื่อคัดแยก ทําให้ครูฝึกปรับระดับการฝึกให้เหมาะสมกับทหารใหม่แต่ละราย นอกจากนี้ทหารใหม่จะมีคิวอาร์โค้ดประจําตัวเพื่อบรรจุข้อมูลเพื่อให้ทีมแพทย์เข้าถึงได้อย่างท่วงทีหากมีกรณีฉุกเฉิน พร้อมยืนยันกองทัพให้ความสําคัญในความหลากหลายทางเพศ จัดที่พัก ห้องน้ําเพื่อให้เกิดความสบายใจและก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ด้าน พล.ต. เทอดศักดิ์ วงจันทร์ เจ้ากรมการเงินทหารบก กล่าวว่า สิ่งที่ทหารใหม่กองประจําการจะได้รับ แบ่งเป็น เงินเดือน 1,630 ค่าครองชีพ 6,490 บาท เบี้ยเบี้ยเลี้ยงประจํา 96บาท/วัน รวม สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน11,000 บาท หากค่าประกอบเลี้ยง 70บาท/วัน (3 มื้อ) รวมเงินสุทธิ 8,900 บาท
สำหรับทหารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าที่เข้ามารับราชการอาจเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง กองทัพบก จะช่วยเหลือในการรับสิทธิที่ควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเบี้ยเลี้ยง โดยดําเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจ ธนาคารกระทรวงกลาโหม เพื่อเปิดบัญชีใหม่ให้พลทหารทุกคนให้ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากว่า การดําเนินการในภาคปกติไม่สามารถดําเนินการผ่านทางระบบธนาคารได้ แต่ในส่วนของทหารใหม่ที่เข้าประจําการในกองทัพบกทุกนายจะได้รับสิทธิ์ผ่อนคลาย รับเงินตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับทั้งหมด
กองทัพบกขอยืนยันว่าการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการเงินเป็นภารกิจที่กองทัพบกให้ความสําคัญสูงสุด โดยได้ออกคําสั่งกําชับทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นรูปธรรมเด็ดขาด 1.ห้ามเก็บสมุดเงินฝากและบัตรเอทีเอ็ม 2.ห้ามจ่ายเงินสด ให้จ่ายเงินเข้าบัญชีฝากธนาคาร 3.ห้ามนํารายการหนี้สินอื่นมาหักเงินเดือนของทหาร ให้หักเฉพาะหนี้สินของทางราชการ
ขณะที่ พล.ต.เกษม ปิ่นแก้ว เจ้ากรมจเรทหารบก กล่าวถึงการลงโทษว่า ห้ามใช้ความรุนแรงเกินกว่าที่กองทัพบกกําหนดในทุกกรณี ห้ามมีการลงโทษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายอย่างเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส หากมีการละเมิดจะลงโทษทางวินัยและอาญา พร้อมทั้งย้ําว่า การลงทัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกําหนดอย่างเคร่งครัด และกําหนดวิธีการลงทัณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส และห้ามลงโทษหลังเวลา 18.00 น.
ด้าน พล.ท.ธิติพันธ์ ฐานะจาโร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กล่าวว่า สิ่งที่ทหารใหม่จะได้รับมี 22 รายการ ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นมาตรฐานกัน พร้อมตัดชุดสนาม แบบวัดขนาด เช่น เครื่องแบบตัดพอดีตัว กางเกงกีฬา ผ้าเช็ดตัว รองเท้า ถ้าปูที่นอน
ขณะที่ พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารฯทางเฟซบุ๊ก 'กองทัพบก ทันกระแส' ที่ได้ใช้กระแสสังคมเรื่องต่างๆ มาปรับใช้ว่ามีการหารือกันเพื่อปรับการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัย และให้อิสระกับทีมที่ทำงานในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเรื่องที่อยู่ในกระแส อย่างการแข่งขันวัดความแข็งแรงของร่างกาย (Hyrox) การนำการ์ตูนและอนิเมชั่นชื่อดังอย่าง One piece ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ หรือการนำมุกตลกสร้างความขำขัน มาประกอบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้สึกให้ประชาชน และผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ว่าการตรวจเลือกทหาร ไม่ใช่กระบวนการที่น่ากลัว และสร้างความชื่นชอบให้กับประชาชน
โฆษกกองทัพบก ยังกล่าวว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนของทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจในกระบวนการตรวจเลือกฯ มากยิ่งขึ้น และยืนยันว่า กองทัพบกจะพยายามทำให้รูปแบบและชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยย้ำว่าต้องเป็นบุคลากรที่มีเกียรติ เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติ