ข่าวดี! พบแล้ว “สุนัขไซบีเรียนชื่อแพนด้า” หลังหายตัวปริศนา เจ้าของเผยได้คืนปลอดภัย

โล่งอกทั้งโซเชียลฯ “เจ้าแพนด้า” สุนัขไซบีเรียนที่ถูกกระบะปริศนาอุ้มหาย ล่าสุดเจ้าของยืนยันพบตัวแล้วหลังหายไป 6 วัน ขอบคุณพลังโซเชียลฯ และคนช่วยตามหา
วันนี้ (23 มี.ค.) ความคืบหน้ากรณี “เจ้าแพนด้า” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่ถูกอุ้มหายไปจากพื้นที่ จ.อุดรธานี เมื่อกลางดึกวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของได้โพสต์ขอความช่วยเหลือและมีรายงานว่าถูกมิจฉาชีพโทร.เรียกเงินแลกกับการคืนตัว
ล่าสุดเพจ Udon Next Step โพสต์อัปเดตข่าวดี ระบุว่า ขณะนี้พบเจ้าแพนด้าแล้ว และได้รับตัวคืนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 รวมระยะเวลาที่หายไป 6 วัน โดยสุนัขอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัย พร้อมระบุว่าขณะนี้เจ้าแพนด้าอยู่กับ “จุนตา” และทีมงาน Dog Town ซึ่งช่วยดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
เจ้าของสุนัขได้โพสต์ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยเหลือ ทั้งทีมข่าว ผู้ที่แชร์ข้อมูล และชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะพลังของสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยกระจายข่าวจนทำให้สามารถติดตามตัวสุนัขกลับคืนมาได้สำเร็จ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโล่งใจแก่ผู้ติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียในการช่วยเหลือและติดตามกรณีสัตว์เลี้ยงสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ