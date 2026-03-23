เจ้าของช้ำ “สุนัขไซบีเรียนชื่อแพนด้า” ถูกอุ้มหาย ซ้ำโดนมิจฉาชีพโทร.รีดเงิน อ้างเป็นค่าน้ำมัน

เจ้าของสุดช้ำ สุนัขแสนรักถูกอุ้มขึ้นรถกระบะหายจากหน้าบ้านที่อุดรธานี ก่อนถูกมิจฉาชีพโทร.เรียก “ค่าน้ำมัน” แลกกับการคืนตัว เร่งรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
วันนี้ (23 มี.ค.) โซเชียลฯ แห่แชร์ช่วยตามหากรณีเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ชื่อ “เจ้าแพนด้า” ร้องขอความช่วยเหลือหลังถูกคนร้ายอุ้มสุนัขขึ้นรถกระบะหายไปจากบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านนาเฮีย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พบรถกระบะไม่ทราบทะเบียนจอดรับ ก่อนจะมีบุคคลลงมาอุ้มสุนัขขึ้นรถและขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุเจ้าของได้ออกตามหาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 4 วัน แต่ยังไร้วี่แวว
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ยิ่งสร้างความสะเทือนใจ เมื่อมีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้พบสุนัข โทรศัพท์ติดต่อมาเรียกร้องเงิน “ค่าน้ำมัน” เพื่อแลกกับการคืนตัวเจ้าแพนด้า ก่อนจะติดต่อไม่ได้ในเวลาต่อมา
เจ้าของเผยด้วยความเสียใจว่า เจ้าแพนด้าเป็นสุนัขที่รักมาก เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากนำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้นำกลับมาคืนโดยเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีผู้ก่อเหตุ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับสุนัขตัวดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าของหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามกลับคืนได้ต่อไป