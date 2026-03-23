ย้อนรอย 12 ปี "ตำนาน 3.1 ล้าน" มัดมือชกขอเงินคุณตัน... บทเรียนราคาแพงที่ยังไม่มีวันชดใช้

ครบรอบ 12 ปี 'ปฏิบัติการมัดมือชก' ย้อนไทม์ไลน์กลุ่มเยาวชนบุกขอเงิน 'ตัน ภาสกรนที' 3.1 ล้านบาท อ้างไปแข่งชิงแชมป์โลก สรุปบทเรียนหนี้เกียรติยศที่แลกด้วยชื่อเสียงโรงเรียนดัง และพฤติกรรมสุดช็อก 'ได้เงินแล้วไปตายซะ' ที่ยังตามหลอนจนถึงปัจจุบัน
กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียล เนื่องจากวันนี้ (23 มี.ค.) ครบรอบ 12 ปี กับเหตุการณ์วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มัดมือชกขอเงิน "ตัน ภาสกรนที" เพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์วงโยธวาทิตที่เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกขนานนามว่า "ปฏิบัติการยืมเงินกลางดึก" เมื่อกลุ่มเยาวชนและผู้ควบคุมวงโยธวาทิตบุกปักหลักหน้าตึกชาญอิสสระ เพื่อกดดันขอเงินจากนักธุรกิจชื่อดัง "คุณตัน ภาสกรนที" จนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ถูกพูดถึงจนปัจจุบัน
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมาชิกวงโยธวาทิตจำนวนหนึ่งอ้างว่าขาดงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันรายการระดับโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยต้องการเงินด่วนจำนวน 3.1 ล้านบาท ภายในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน
ภาพของเด็กนักเรียนที่มานั่งรวมตัวกันข้ามคืน สร้างความกดดันให้แก่สังคมและคุณตันเป็นอย่างมาก จนในที่สุดช่วงเช้ามืดคุณตันต้องเดินทางมามอบเงินสดจำนวน 3.1 ล้านบาท พร้อมประโยคที่กลายเป็นไวรัลมานานนับทศวรรษ
"ขอโทษนะ ผมไม่ใช่โรงทาน... แต่เห็นว่าพวกเธอจะไปในนามประเทศไทย ผมจะให้ยืมก้อนนี้ไปก่อน แต่ต้องสัญญาว่าจะเอามาคืน"
ความกตัญญูที่สังคมคาดหวัง กลับกลายเป็นความโกรธแค้นเพียงชั่วข้ามคืน เมื่อมีการขุดคุ้ยพฤติกรรมของสมาชิกในวงผ่านโลกโซเชียล
ข้อความจากสมาชิกบางคนในเชิงเยาะเย้ยสังคม เช่น "ได้เงินแล้วไปตายซะ" หรือการตอบโต้คอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรง
มีภาพปรากฏว่าสมาชิกบางส่วนไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย หรือซื้อของฝากในต่างประเทศ ทั้งที่อ้างว่าไม่มีเงินเดินทาง
เมื่อถึงวันแข่งจริง กลับพบว่ารายการดังกล่าวมีทีมเข้าแข่งขันน้อยมาก หรือบางประเภทมีเพียงทีมเดียว จนถูกตั้งคำถามว่า "คุ้มค่ากับศักดิ์ศรีของประเทศจริงหรือไม่?
จนถึงปัจจุบัน วันครบรอบปีที่ 12 นี้ ตัวเลข 3,100,000 บาท ยังคงเป็น "หนี้สูญ" ในทางพฤตินัย แม้ทางโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าจะเคยออกมายืนยันว่าจะพยายามหาเงินมาคืน แต่เวลาที่ล่วงเลยไปกว่าทศวรรษได้พิสูจน์แล้วว่า คำสัญญาในวันนั้นยังไม่เป็นจริง
เหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญของเยาวชนไทยในเรื่องการวางแผนงบประมาณ, กาลเทศะในการร้องขอ และที่สำคัญที่สุดคือ "การกระทำที่ส่งผลต่อชื่อเสียงตลอดชีวิต" เพราะไม่ว่าสมาชิกในวงเหล่านั้นจะเติบโตไปเป็นใคร แต่ชื่อของพวกเขาจะยังคงผูกติดอยู่กับเหตุการณ์ "ยืมเงินคุณตัน" ตลอดไปในโลกอินเทอร์เน็ต