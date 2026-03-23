คนเดิม แต่ตำแหน่งใหม่! อบจ.ปราจีนฯ ตั้งนักธุรกิจจีนคนเดิมที่เคยถูกผู้ว่าฯ ยกเลิกคำสั่ง เป็นที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์

เปิดเอกสาร! อบจ.ปราจีนบุรี แต่งตั้ง Mr.Juncheng Zhu นักธุรกิจชาวจีน เป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการพาณิชย์ พบเป็นรายเดียวกับที่เคยถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ หลังถูกโซเชียลวิจารณ์หนักเรื่องความไม่เหมาะสมการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. เฟซบุ๊ก "บุษบงก์ ชาวกัณหา" ซึ่งเป็นอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำรัฐสภา ได้ออกมาโพสต์ภาพเอกสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พบมีชื่อ Mr.Juncheng Zhu ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน
พร้อมแนบเอกสารข้อมูลพบว่าก่อนหน้านี้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เคยแต่งตั้งที่ปรึกษาชาวจีน Mr.Juncheng Zhu รายนี้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและสานความสัมพันธ์ ต่อมาได้ลงนามยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง Mr.Juncheng Zhu นักธุรกิจชาวจีน เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯแล้ว หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักในโซเชียล เรื่องความเหมาะสม
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ท้าทาย...คนปราจีนบุรีหรือไร?? นายกอบจ.ปราจีนบุรีแต่งตั้งที่ปรึกษาคนจีนที่ถูกยกเลิกคำสั่งของผู้ว่าปราจีนบุรีเพราะคนปราจีนไม่เอาจีนเทา อะไรกันท่านตัวแทนท้องถิ่นระดับจังหวัดจะส่งเสริมการลงทุนแบบเปิดอกขนาดนั้นเชียวหรือ??"