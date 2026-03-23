ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ

วันนี้ 23 มีนาคม 2569 เวลา 09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขาอาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซ่ำ กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการฯ รอรับ ณ อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าที่บริหารงานโดยบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระราชบิดา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า โกลเด้น เพลซ ให้ทำหน้าที่เสมือน “ตู้เย็นของประชาชน” สืบต่อไป ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 21 แห่ง
สำหรับร้านโกลเด้น คอฟฟี่ ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ ได้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อสืบสานและต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการพระราชดำริ และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวเขาที่เพาะปลูกเมล็ดกาแฟบนที่สูง โดยการนำวัตถุดิบมา สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ให้เข้ากับยุคสมัย และไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ปัจจุบันโกลเด้น คอฟฟี่ เปิดโซนให้บริการในสาขาของร้านค้าโกลเด้น เพลซ รวม 19 แห่ง
นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มเปิดพื้นที่เป็นร้านกาแฟโกลเด้น คอฟฟี่ โดยเฉพาะ จำนวน 2 สาขา คือ โกลเด้น คอฟฟี่ สาขา ศูนย์การค้าดิโอลด์ สยาม พลาซ่า และโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์
ร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ได้เริ่มทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชน พนักงานออฟฟิศ ผู้คนวัยทำงาน มาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ให้บริการกาแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยส่วนผสมหลักจากโครงการหลวง อาทิ เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวง น้ำผลไม้เข้มข้น และน้ำผึ้งจากดอยคำ ภายในร้านยังจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมถึง เบเกอรี่ ขนมไทยโบราณ และอาหารพร้อมทาน เช่น สลัดโรล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวิส ข้าวคลุกกะปิ ผลไม้พร้อมทานฯ นอกจากผลิตผลจากโครงการหลวงแล้ว โกลเด้น คอฟฟี่ ยังเลือกสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนารสชาติของเครื่องดื่มทุกเมนูให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น “โกลเด้น คอฟฟี่”
ความโดดเด่นของ โกลเด้น คอฟฟี่ คือ เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Washed Process) และผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมละมุน คงรสชาติความเป็นกรดคล้ายผลไม้อย่างชัดเจน และเรามีการพัฒนาคิดค้นเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยการผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นในแต่ละสาขาอย่างมีเอกลักษณ์ จึงเชื่อว่าจะถูกใจผู้บริโภคพนักงานออฟฟิศ และคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน