ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ราชเลขานุการในพระองค์ ไปเป็นเป็นประธาน ในพิธีเปิดร้าน “โกลเด้น คอฟฟี่” สาขาอาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซ่ำ กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการฯ รอรับ ณ อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันนี้ 23 มีนาคม 2569 เวลา 09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขาอาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซ่ำ กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการฯ รอรับ ณ อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าที่บริหารงานโดยบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระราชบิดา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า โกลเด้น เพลซ ให้ทำหน้าที่เสมือน “ตู้เย็นของประชาชน” สืบต่อไป ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 21 แห่ง

สำหรับร้านโกลเด้น คอฟฟี่ ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ ได้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อสืบสานและต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการพระราชดำริ และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวเขาที่เพาะปลูกเมล็ดกาแฟบนที่สูง โดยการนำวัตถุดิบมา สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ให้เข้ากับยุคสมัย และไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ปัจจุบันโกลเด้น คอฟฟี่ เปิดโซนให้บริการในสาขาของร้านค้าโกลเด้น เพลซ รวม 19 แห่ง

นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มเปิดพื้นที่เป็นร้านกาแฟโกลเด้น คอฟฟี่ โดยเฉพาะ จำนวน 2 สาขา คือ โกลเด้น คอฟฟี่ สาขา ศูนย์การค้าดิโอลด์ สยาม พลาซ่า และโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์

ร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ได้เริ่มทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชน พนักงานออฟฟิศ ผู้คนวัยทำงาน มาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ให้บริการกาแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยส่วนผสมหลักจากโครงการหลวง อาทิ เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวง น้ำผลไม้เข้มข้น และน้ำผึ้งจากดอยคำ ภายในร้านยังจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมถึง เบเกอรี่ ขนมไทยโบราณ และอาหารพร้อมทาน เช่น สลัดโรล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวิส ข้าวคลุกกะปิ ผลไม้พร้อมทานฯ นอกจากผลิตผลจากโครงการหลวงแล้ว โกลเด้น คอฟฟี่ ยังเลือกสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนารสชาติของเครื่องดื่มทุกเมนูให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น “โกลเด้น คอฟฟี่”

ความโดดเด่นของ โกลเด้น คอฟฟี่ คือ เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Washed Process) และผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมละมุน คงรสชาติความเป็นกรดคล้ายผลไม้อย่างชัดเจน และเรามีการพัฒนาคิดค้นเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยการผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นในแต่ละสาขาอย่างมีเอกลักษณ์ จึงเชื่อว่าจะถูกใจผู้บริโภคพนักงานออฟฟิศ และคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน












ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ
ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ
ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ
ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ
ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขา2 ภายใต้แบรนด์โกลเด้น เพลซ
