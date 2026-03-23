เปิดโปรไฟล์ "ปกรณ์ นิลประพันธ์" ตัวเต็งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย "อนุทิน 2" มือกฎหมายระดับดีกรีเลขาฯ กฤษฎีกา

จับตา 'อนุทิน 2' หลัง 'บวรศักดิ์' ปฏิเสธเก้าอี้รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ล่าสุดชื่อของ 'ปกรณ์ นิลประพันธ์' เลขาธิการกฤษฎีกา พุ่งพรวดขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง เตรียมข้ามห้วยจากข้าราชการประจำสู่เบอร์หนึ่งมือกฎหมายทำเนียบรัฐบาล
จากกรณี มีรายงานว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผ่านผู้บริหาร ภท. ขอไม่รับตำแหน่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย อีกสมัย และไม่ขอรับตำแหน่งอื่น หลังไร้การติดต่อ ด้าน “อนุทิน” ฝากขอบคุณที่ร่วมงานกันในรัฐบาลที่แล้ว
ล่าสุด วันนี้ (23 มี.ค.) ทำให้สปอตไลท์ทุกดวงฉายไปที่ "นายปกรณ์ นิลประพันธ์" เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามาเป็น "ขุนพลกฎหมาย" คนใหม่ของทำเนียบรัฐบาล
สำหรับ นายปกรณ์ ถือเป็นนักกฎหมายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในระดับทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพื้นฐานการศึกษาที่แน่นปึ๊ก
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท Master of Laws จาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตร ด้าน Public Sector Management จาก Australian National University
นอกจากนี้ เขายังผ่านการอบรมหลักสูตรระดับสูงที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ วปอ. รุ่นที่ 64, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 2) และหลักสูตรผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ.
หากดูจากประวัติการทำงาน นายปกรณ์ไม่ใช่คนใหม่สำหรับแวดวงอำนาจ แต่คือ "ฟันเฟือง" สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมาหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น
27 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา
2561 – 2563
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2561 - 2563
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
2559 - 2562
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)
2559
ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2551
กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2550
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ นายปกรณ์ไม่ได้เชี่ยวชาญเพียงแค่ข้อกฎหมายแบบดั้งเดิม แต่ยังมีประวัติผ่านหลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงประสบการณ์ในตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ทำให้เขาเข้าใจระบบการพัฒนาระบบราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การก้าวขึ้นมามีชื่อเป็นตัวเต็งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการ "มืออาชีพ" ที่มีความสดใหม่แต่เก๋าเกมในระบบราชการ เพื่อมาช่วยตรวจทานกลั่นกรองกฎหมายให้รัดกุมในยุคที่การเมืองต้องการความโปร่งใสและรวดเร็ว