โซเชียลแห่แชร์! ยายพิการฟอกไตเดินเข้าร้านขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 เจ้าของใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่ฟรีทำเอาซึ้งจนน้ำตาไหล

โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไป! เรื่องราวสุดซึ้งของเจ้าของร้านมือถือใจบุญ หลังเจอคุณยายผู้พิการเดินเข้ามาขอผ่อนสมาร์ทโฟนเดือนละ 500 บาท เพื่อใช้ติดต่อหมอเวลาไปฟอกไต สุดท้ายตัดสินใจร่วมกับครอบครัวมอบเครื่องใหม่ให้ฟรี ทำเอาคุณยายกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ยกมือไหว้ขอบคุณไม่หยุด
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ ออกมาโพสต์ข้อความ แชร์เรื่องราวประทับใจ ของคุณยายผู้พิการและต้องฟอกไตทุกเดือน เดินเข้ามาขอผ่อนโทรศัพท์แอนดรอยด์ที่ร้านในราคาเดือนละ 500 บาท เนื่องจากเครื่องเดิมพังและจำเป็นต้องใช้ติดต่อลูกและหมอเวลาไปโรงพยาบาล แต่เงินในบัตรคนพิการมีจำกัด
ด้วยความเห็นใจ "คุณมิ้ม" จึงปรึกษาครอบครัวและแฟน สรุปใจความได้ว่าทุกคนตัดสินใจ รวบรวมเงินกันซื้อเครื่องใหม่มือหนึ่งในร้านมอบให้คุณยายฟรีๆ เพื่อให้ท่านได้ใช้งานติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้น ทำเอาคุณยายซึ้งใจจนร้องไห้และขอบคุณเป็นการใหญ่ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ของการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความยากลำบาก
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าจองร้านโทรศัพท์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก