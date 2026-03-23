วธ. ผนึกกำลังเอกชน ปูพรมบิลบอร์ดทั่วกรุง ดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก ปลายปี 69

วธ. เร่งเครื่องดัน "ชุดไทยพระราชนิยม" สู่มรดกโลกปี 69 จับมือ Plan B ขึ้นบิลบอร์ดทั่วกรุงสร้างการตระหนักรู้ ด้าน นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ชวนคนไทยร่วมใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวัน ประกาศศักดิ์ศรีหัตถศิลป์ไทยสู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล โดยระบุว่า กระทรวงวัฒนธรรมกำลังเร่งประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแคมเปญ “ชุดไทย” (CHUD THAI) มุ่งเป้าเผยแพร่ความสง่างามของชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน ต่อยอด และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงริเริ่มและวางรากฐานชุดไทยพระราชนิยมไว้ให้แก่แผ่นดิน
นางสาวซาบีดา กล่าวต่อว่า ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือครั้งสำคัญจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ Plan B ที่เข้ามาสนับสนุนการเผยแพร่ภาพความสวยงามของ “ชุดไทย” ผ่านโครงข่ายป้ายโฆษณาบิลบอร์ดและจอดีจิตอลทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ประชาชนได้สัมผัสถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัว
โดยเป้าหมายสูงสุดของแคมเปญนี้ คือการสร้างแรงสนับสนุนและเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) จะพิจารณาขึ้นทะเบียน “ชุดไทยพระราชนิยม” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage) ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงปลายปี 2569 นี้