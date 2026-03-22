ลูกสาวร้อง! ขอยา “อัลไซเมอร์” หลังขาดแคลน ทำแม่หยุดยากะทันหัน พบไร้กำหนดนำเข้า

โลกออนไลน์แชร์ว่อน ลูกเพจดังโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังยารักษา โรคอัลไซเมอร์ ขาดตลาด ทำแม่ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญต้องหยุดยา ชี้เป็นยาจำเป็นแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจัดหา
วันนี้ (22 มี.ค.) กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ Drama-addict เผยแพร่เรื่องราวจากลูกเพจรายหนึ่ง ที่ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์ขาดแคลนยา โดยระบุว่า ยาที่คุณแม่ต้องใช้รักษาอาการ โรคอัลไซเมอร์ นั้น ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล
ผู้โพสต์เล่าว่า คุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญและรับยาจากโรงพยาบาลมาโดยตลอด แต่ล่าสุดยาที่ใช้อยู่ได้หมดลง และไม่สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ โดยยาดังกล่าวคือ Galantamine ขนาด 8 มิลลิกรัม (Reminyl) ซึ่งเป็นยาสำคัญที่ช่วยชะลออาการของโรค
แม้จะพยายามติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลแล้ว แต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีสินค้า และหากมีของเข้าจะมีการแจ้งกลับ ทำให้ในขณะนี้ผู้ป่วยต้องหยุดยาไปโดยไม่มีทางเลือก
โพสต์ดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า ต้องการข้อมูลหรือช่องทางในการเข้าถึงยา ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอื่นหรือแหล่งจัดหา เนื่องจากกังวลว่า การหยุดยากะทันหันอาจส่งผลต่ออาการของผู้ป่วย
หลังเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน บางรายแนะนำให้ลองสอบถามโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือคลินิกเฉพาะทาง ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เนื่องจากเป็นยาจำเป็นต่อผู้ป่วยจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดการนำเข้าหรือกระจายยา ทำให้หลายครอบครัวยังคงต้องเผชิญความไม่แน่นอนในการรักษาอย่างต่อเนื่อง