สร้างประวัติศาสตร์! "เอฟวัน" กด "รอนนี่" 10-7 เฟรม คว้าแชมป์เวิลด์ โอเพ่น 2026 ที่จีน

“เทพไชยา อุ่นหนู” นักสอยคิวชาวไทย โชว์ฟอร์มสุดยอด พลิกแซงชนะ รอนนี่ โอ'ซุลลิแวน 10-7 เฟรม คว้าแชมป์สอยคิวเวิลด์ โอเพ่น 2026 ที่จีน
การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Open 2026 ที่เมืองอวี้ซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ในรอบชิงชนะเลิศ เทพไชยา อุ่นหนู หรือ เอฟวัน มืออันดับ 39 ของโลก ลงดวลคิวกับ รอนนี่ โอ'ซุลลิแวน มืออันดับ 12 ของโลกจากอังกฤษ
เกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทพไชยา เนื่องจากหากคว้าแชมป์ได้ จะทำให้มีคะแนนสะสมเพียงพอทะยานติด 12 อันดับแรกของโลก คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Tour Championship 2026 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 เมษายนนี้
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ในเซสชั่นแรก เทพไชยาออกสตาร์ตไม่ดี ตกเป็นฝ่ายตามหลัง 0-4 เฟรม ก่อนเร่งเครื่องกด 5 เฟรมรวด พลิกกลับขึ้นนำ 5-4 เฟรม
เข้าสู่เซสชั่นที่สอง นักสอยคิวชาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรง โดยเฉพาะในเฟรมที่ 16 ที่ทำแมกซิมั่มเบรก 147 แต้มได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนปิดแมตช์เอาชนะไป 10-7 เฟรม
จากชัยชนะครั้งนี้ ทำให้เทพไชยาคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยแรกของตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 175,000 ปอนด์ หรือประมาณ 7.6 ล้านบาท และเพิ่มโอกาสสำคัญในการก้าวขึ้นสู่ระดับท็อปของโลกต่อไป