“ชาดา ไทยเศรษฐ์” เปิดใจป่วยหนัก เผยภาระหน้าที่ใหญ่หลวง ลั่น “ไม่รู้จะได้เห็นปี 70 หรือไม่”

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์ระบายความในใจผ่านโซเชียล ยอมรับอาการป่วยกระทบชีวิต แต่ยังย้ำชัด “หน้าที่และความไว้วางใจจากประชาชน” คือสิ่งสำคัญที่สุด
วันนี้ (22 มี.ค.) เฟซบุ๊ก "Chada Thaised" ของชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยถึงสภาพร่างกายและความรู้สึกส่วนตัว หลังต้องเผชิญกับอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก
โดยเจ้าตัวเล่าย้อนถึงช่วงวันที่ 19 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีในปี 2569 ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต แต่ในวันดังกล่าวกลับมีอาการปวดคออย่างรุนแรง ถึงขั้นแทบขยับไม่ได้ ท่ามกลางกระแสข่าวและภาพที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ชาดา ไทยเศรษฐ์ ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา การทำหน้าที่ทางการเมืองเต็มไปด้วยความกดดันและความเหนื่อยล้า จนส่งผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจน พร้อมยอมรับว่าอาการล่าสุดหนักกว่าช่วงปี 2566 มาก แม้จะไม่ได้ถูกกระแสสังคมโจมตีเหมือนเดิม แต่สภาพร่างกายกลับย่ำแย่ลง
“วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 หรือไม่” ข้อความช่วงหนึ่งระบุอย่างสะเทือนใจ
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ภาระหน้าที่” และ “คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้” ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องเดินหน้าทำงานต่อ แม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางร่างกายก็ตาม
ช่วงท้ายของโพสต์ยังได้ฝากข้อความถึงประชาชนและผู้สนับสนุนว่ายังมีภารกิจอีกมากที่ต้องทำ พร้อมทิ้งท้ายให้กำลังใจตัวเองและผู้คนว่า “สู้หน่อย สู้นะจ๊ะ” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ แม้ในวันที่ร่างกายอ่อนล้า
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอย่างล้นหลาม