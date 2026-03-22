อาลัย! ครูสาววัย 25 ตก สะพานสารสิน เสียชีวิต พบศพหลังค้นหา 5 วัน

โรงเรียนสตรีภูเก็ต โพสต์อาลัยครูสาว หลังชาวประมงพบร่างลอยทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว หลังครูวัยเพียง 25 ปี ประสบเหตุตกจาก สะพานสารสิน ก่อนจมหายไปในทะเล เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องหลายวัน สร้างความโศกเศร้าให้กับญาติและผู้พบเห็น ขณะที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูผู้เป็นที่รักของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
จากกรณี น.ส.พรวศา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ครูของโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ประสบเหตุตกจาก สะพานสารสิน บริเวณ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ก่อนจมหายไปในทะเล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของปฏิบัติการ ได้มีการดำน้ำค้นหาในระดับความลึกประมาณ 15–16 เมตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสน้ำมีความเชี่ยวกราก ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จึงต้องยุติภารกิจในเวลา 18.00 น.
กระทั่งล่าสุด วันที่ 22 มี.ค. 2569 ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านท่าฉัตรไชย พบร่างของผู้สูญหายลอยอยู่บริเวณนอกชายฝั่งใกล้หาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้นำเรือยางออกไปรับร่างกลับเข้าฝั่ง ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า โดยมีแม่และญาติของผู้เสียชีวิตเฝ้ารอรับร่างด้วยความอาลัย
ต่อมาเพจเฟซบุ๊กของ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ พร้อมภาพของ น.ส.พรวศา ระบุว่า "โรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวในการจากไปของ นางสาวพรวศา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยความอาลัยยิ่ง"