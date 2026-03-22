ด้อมไอซ์ขออภัยจ่ายหลักหมื่นอินฟลูฯ ดัง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ลากไปด่า เผยยังมีฟ้องตรงกว่า 200 คดี

ผู้สนับสนุนรักชนก ศรีนอก ขอโทษอินฟลูฯ การเมืองดัง ชำระค่าเสียหายหลักหมื่น โพสต์ขอโทษ 30 วัน อัดคลิปขอโทษอีก เผยยังมีอีกกว่า 200 คดีฟ้องตรง ยังมีบางรายยอมจ่ายหลักแสนแต่ไม่ยินยอมให้ลงโซเชียล
วันนี้ (22 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊ก เจน ญาณปรีดส์ ของ น.ส.วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ อินฟลูเอนเซอร์การเมืองชื่อดัง โพสต์ข้อความกรณีที่แจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท กับกลุ่มผู้สนับสนุน น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กรณีเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ตนได้โต้เถียงกับ น.ส.รักชนก และมีกลุ่มผู้สนับสนุนลากตนไปด่าจำนวนมาก จึงได้แบ่งดำเนินคดีทั้งที่สถานีตำรวจ และฟ้องตรงต่อศาลกว่า 200 คดี โดยคดีที่ชำระค่าเสียหายตามฟ้อง จำนวนหลักแสนบาท จะไม่ได้มาลงโซเชียลฯ เพราะกลุ่มนั้นจะยอมจ่าย แต่ไม่ยินยอมให้ลงโซเชียลฯ
คดีล่าสุดได้รับชำระค่าเสียหายแล้วหลักหมื่นบาท โพสต์ขอโทษหน้าเฟซบุ๊ก เปิดสาธารณะ 30 วัน และยินยอมให้อัดคลิปเพื่อเผยแพร่ในโซเชียลถึงการกระทําผิดและการขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ตนจะไม่ลงคลิปเพราะจะกลายเป็นการซ้ำเติมและอาจทำให้คดีพลิกถูกแจ้งความกลับ ผู้ถูกกล่าวหาอายุแค่ 23 ปี ยังมีอนาคต และสัมผัสได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตนยอมไกล่เกลี่ยจะได้ไม่เสียอนาคต ไม่ต้องมีประวัติ ส่วนค่าเสียหายที่นําให้มาจะรวบรวมไว้เพื่อทําประโยชน์ให้ส่วนรวมต่อไป
สำหรับเงินทุกบาทที่ได้จากผู้ที่นำมาจ่าย จะมีการแสดงตัวเลขอย่างชัดเจน เมื่อเราได้ดำเนินคดีไกล่เกลี่ยแล้ว และเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอีกในเวลาต่อไป โดยไม่หักค่าทนาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น