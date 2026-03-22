หมอวรงค์ชำแหละผู้ช่วย สส. 8 คน ผลาญภาษีเดือนละแสนห้า ยกเลิกเหลือ 3 คนประหยัด 540 ล้านต่อปี

สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ชี้แต่งตั้งผู้ช่วย สส. 8 คน ผลาญภาษีเดือนละ 154,800 บาท หากยกเลิกเหลือ 3 คน ประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท หรือ 2,160 ล้านบาทต่อสมัย นำเงินส่วนนี้ไปดูแลผู้สูงอายุ ดูแลอาหารนักเรียน หรือแม้แต่ดูแลสวัสดิการทหารชายแดน
วันนี้ (22 มี.ค.) เฟซบุ๊ก วรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์วีดีโอคลิปหัวข้อ "ลดผู้ช่วย สส." ระบุว่า สส. มีผู้ช่วย 8 คน มากเกินความจำเป็น เบียดเบียนภาษีประชาชน ควรจะลดเหลือ 3 คน จะประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท (อัตราเงินเดือนใหม่) หรือสมัยละ (4 ปี) 2,160 ล้านบาท
ในเนื้อหาวีดีโอคลิป นพ.วรงค์ กล่าวว่า มีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ สส. ที่มากเกินความจำเป็น นั่นคือการแต่งตั้งผู้ช่วย ขณะที่ สส. มีผู้ช่วย 8 คน สิ่งที่พี่น้องประชาชนถาม พวกท่านเอาผู้ช่วย 8 คนไปทำไมเยอะแยะไปหมด ยุคสังคมข่าวสารยุคใหม่ ยุคเทคโนโลยี ยุคการติดต่อสื่อสารที่เรียกว่า ยุคดิจิทัล การประสานงานต่างๆ มันง่ายมาก การสืบค้นข้อมูลต่างๆ มันง่ายมาก มีเอไอ มี ChatGPT มี Gemini สาม่ารถทำงานได้ง่ายมาก เอาผู้ช่วยตั้ง 8 คนมาทำไม
"เชื่อไหมครับว่าในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ผู้ช่วยต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับเงินเดือนขึ้น ผมเอาเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ถือเป็นเบอร์หนึ่ง มีการปรับเงินเดือนจาก 24,000 บาท เป็น 28,800 บาท ในส่วนที่เหลืออีก 7 คน จะมีการปรับเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 18,000 บาท ถ้าเราเอาค่าใช้จ่ายใน 8 คนเหล่านี้ในตัวเลขใหม่ที่มีการปรับ สส. 1 คนจะมีรายได้ผ่านผู้ช่วยสูงถึง 154,800 บาท"
"ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันประหยัด ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาน้ำมัน ข้าวของต่างๆ แพงขึ้น พวกเราต้องร่วมมือในการประหยัดด้วย อย่าเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองมากเกินไป ถ้าเราลดผู้ช่วยเหลือสัก 3 คน เราจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึงปีละ 540 ล้านบาท ถ้า 1 สมัย 4 ปี เงินก้อนนี้เราสามารถประหยัดได้สูงถึง 2,160 ล้านบาท เงินพวกนี้มันมากพอที่จะไปดูแลผู้สูงอายุ ดูแลอาหารนักเรียน หรือแม้แต่ดูแลสวัสดิการพี่น้องทหารที่ชายแดน มาช่วยกันเพื่อให้มีการปรับลดจาก 8 คนเหลือ 3 คนจริงๆ" นพ.วรงค์ กล่าว
ก่อนหน้านี้ นพ.วรงค์ เสนอให้ยกเลิกอาหารกลางวัน ส.ส. เพราะ ส.ส.ทุกคนมีเงินเดือน 113,560 บาท ทำไมต้องเอาภาษีประชาชนไปเลี้ยง ไม่ซื้อหากินเอง รวมทั้งเสนอให้ลดจำนวนผู้ช่วย ส.ส. จาก 8 คน เหลือไม่เกิน 3 คน เนื่องจากใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยมากเกินไป ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท และยกเลิกกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา หรือบำนาญ ส.ส. เนื่องจากกินภาษีประชาชน แต่ถูกนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคภูมิใจไทย เย้ยหยันว่าตลก อ้างว่าอยู่สภาตั้งแต่ปี 2544 ก็มีการเลี้ยงข้าวแบบนี้ ก่อนที่ภายหลังจะแก้ตัว กล่าวหาว่าพูดผิดเวลา ไม่มีกาลเทศะ