ค้านแผนชำแหละรถไฟชั้น 3 สหภาพ รฟท.ชี้กระทบผู้มีรายได้น้อย-นักเรียน

สหภาพแรงงานการรถไฟฯ ค้านแผนยกเลิกและปรับปรุงขบวนรถบริการเชิงสังคม หลังจ่อยกเลิก 8 ขบวน ลดเที่ยววิ่ง 6 ขบวน ลดระยะทางเดินรถ 10 ขบวน และปรับเวลาเดินรถ 16 ขบวน กระทบผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้บริการประจำ พบหั่นรถท้องถิ่นเชียงใหม่-นครสวรรค์ เหลือแค่ศิลาอาสน์ รถท้องถิ่นสุไหงโก-ลก และยะลา หมดระยะแค่ชุมทางหาดใหญ่
วันนี้ (22 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 มี.ค. 2569) เพื่อขอให้ทบทวนแผนการยกเลิกและปรับปรุงขบวนรถบริการเชิงสังคม ซึ่งเป็นรถไฟชั้น 3 หลังพบว่าอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จากข้อมูลการประชุม มีข้อเสนอให้กำหนด แผนปรับปรุงการเดินขบวนรถ ยกเลิกขบวนรถ จำนวน 8 ขบวน ปรับเวลาเดินรถ จำนวน 16 ขบวน เป็นการเปลี่ยนเวลา อาจไม่ตรงกับวิถีชีวิตประชาชน ลดเที่ยววิ่ง จำนวน 6 ขบวน ทำให้รถน้อยลง รอนานขึ้น และลดระยะทางเดินรถ จำนวน 10 ขบวน ต้องต่อขบวน เดินทางลำบากขึ้น ซึ่งการกำหนดแผนครอบคลุมทั้ง 4 เส้นทางการเดินรถหลักของ ร.ฟ.ท. โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาการขาดทุน
สร.รฟท. เห็นว่าแนวทางดังกล่าวอาจกระทบประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้บริการประจำ อีกทั้งยังเป็นการลดบทบาทของรัฐในการให้บริการสาธารณะ ย้ำว่ารถไฟบริการเชิงสังคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่ควรถูกพิจารณาเพียงมิติทางการเงิน จึงเรียกร้องให้ทบทวนแผน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอแนวทางพัฒนาบริการให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม และคงบทบาทรัฐในการดูแลระบบขนส่งสาธารณะ
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับขบวนที่มีแผนจะยกเลิกถาวร ส่วนใหญ่เป็นขบวนรถเชิงสังคม ทั้งที่เปิดให้บริการอยู่และหยุดให้บริการชั่วคราว ได้แก่ สายเหนือ ขบวนรถชานเมืองที่ 311 รังสิต-หัวตะเข้, ขบวนรถชานเมืองที่ 376 รังสิต-หัวตะเข้, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 409 อยุธยา-ลพบุรี, สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ (หัวลำโพง)-ชุมทางแก่งคอย, ขบวนรถชานเมืองที่ 340 ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ (หัวลำโพง), ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา-อุบลราชธานี, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี-นครราชสีมา, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี-สำโรงทาบ, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ-ลำชี, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 434 ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย, ขบวนรถรถท้องถิ่นที่ 437 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายน์, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 438 ลำนารายน์-ชุมทางแก่งคอย
สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดาที่ 285 กรุงเทพ (หัวลำโพง)-ชุมทางฉะเชิงเทรา, ขบวนรถธรรมดาที่ 286 ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ (หัวลำโพง), ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้-กรุงเทพ (หัวลำโพง), ขบวนรถชานเมืองที่ 389 กรุงเทพ (หัวลำโพง)-ชุมทางฉะเชิงเทรา, ขบวนรถชานเมืองที่ 390 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ (หัวลำโพง), สายใต้ ขบวนรถธรรมดาที่ 251 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์, ขบวนรถธรรมดาที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี นอกจากนี้ยังจะยกเลิกขบวนรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ 12 ขบวน จากทั้งหมด 34 ขบวน และสายบ้านแหลม-แม่กลอง 2 ขบวน จากทั้งหมด 8 ขบวน อยู่ระหว่างยกร่างตารางใหม่
ส่วนขบวนที่มีแผนจะปรับลดเที่ยววิ่ง ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 207 กรุงเทพ (หัวลำโพง)-นครสวรรค์ และขบวนรถธรรมดาที่ 208 นครสวรรค์-กรุงเทพ (หัวลำโพง) มีแผนจะเดินรถเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 405 ศิลาอาสน์-สวรรคโลก และขบวนรถท้องถิ่นที่ 406 สวรรคโลก-ศิลาอาสน์ มีแผนจะเดินรถเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนสายใต้ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม และขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี มีแผนจะเดินรถเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
ส่วนขบวนที่มีแผนจะปรับลดระยะทาง ได้แก่ สายเหนือ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407 และ 408 ระหว่างเชียงใหม่-นครสวรรค์ ตัดเหลือเชียงใหม่-ศิลาอาสน์ ไม่ผ่านพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์, สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 416 และ 417 ระหว่างหนองคาย-นครราชสีมา ตัดเหลือขอนแก่น-นครราชสีมา ไม่ผ่านอุดรธานีและหนองคาย, สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดาที่ 281 และ 282 ระหว่างกรุงเทพ (หัวลำโพง)-กบินทร์บุรี ตัดเหลือกรุงเทพ (หัวลำโพง)-ปราจีนบุรี ไปไม่ถึงกบินทร์บุรี, สายใต้ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 และ 448 ระหว่างสุราษฎร์ธานี-สุไหงโกลก ตัดเหลือชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ไม่ผ่านพัทลุง ชะอวด ทุ่งสง สุราษฎร์ธานี และขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 และ 456 ระหว่างนครศรีธรรมราช-ยะลา ตัดเหลือชุมทางหาดใหญ่-ยะลา ไม่ผ่านพัทลุง ชะอวด นครศรีธรรมราช
โดยภาพรวมพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือถูกยกเลิกและตัดปลายทางมากที่สุด ซึ่งกระทบพื้นที่ภาคอีสานแบบเต็มๆ สำหรับรถไฟสายเหนือ ถูกปรับโครงสร้างมากกว่ายกเลิกโดยตรง แต่ผลจริงคือคนใช้จากปลายทาง เช่น นครสวรรค์-เชียงใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงได้ สำหรับสายตะวันออก ตัดช่วงปลายทางออก เหลือแต่ช่วงที่ยังพอมีคนใช้ ระหว่างกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงปราจีนบุรี ส่วนสายใต้ จากรถยาวเชื่อมภูมิภาค กลายเป็นรถวิ่งแค่โซนภาคใต้ตอนล่าง ปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่เท่านั้น ขณะที่สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ และสายแม่กลอง ถือเป็นเส้นเลือดหลักของคนทำงานรายวัน