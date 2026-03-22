Wise แพลตฟอร์มโอนเงินระหว่างประเทศ เตรียมเปิดให้บริการในไทยกลางปีนี้

ไวส์ (Wise) แพลตฟอร์มโอนเงินจากอังกฤษ กลายเป็น Non-bank รายแรกที่คว้า 5 ใบอนุญาตจาก ธปท. และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดให้บริการกระเป๋าเงินตราต่างประเทศและบัตร Wise ในไทยกลางปีนี้ ชูจุดแข็งโอนเงินข้ามประเทศเรทเดียวกับตลาด ไร้ค่าธรรมเนียมแอบแฝง ที่ผ่านมาเซฟเงินผู้บริโภคกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
วันนี้ (22 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ไวส์ เพย์เม้นส์ ลิมิเต็ด (Wise Payments Limited) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโอนเงินระหว่างประเทศและชำระเงิน จากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ว่า บริษัทฯ กลายเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) แห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 5 ประเภทในประเทศไทย ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์, ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินรับอนุญาต, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้แล้ว พร้อมกันนี้ ยังได้รับอนุญาตให้ออกกระเป๋าเงินตราต่างประเทศ และบัตรไวส์ (Wise Card) อีกด้วย
ในเอกสารข่าวของไวส์ ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมโยงกับนานาชาติสูงที่สุด โดยมีการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง การศึกษาต่อต่างประเทศ การค้าข้ามพรมแดน รวมถึงประชากรจำนวนมากที่มีการสร้างรายได้และใช้จ่ายในหลากหลายประเทศ
ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ในปี 2567 ประเทศไทยมีเม็ดเงินไหลเข้าจากชาวไทยและผู้ที่พำนักในต่างประเทศรวมกว่า 9.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มีเม็ดเงินถูกโอนออกนอกประเทศถึง 8.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณมหาศาลของการโอนเงินข้ามพรมแดนของไทย แต่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลับพัฒนาตามไม่ทัน
ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณการทำธุรกรรมของไทยและค่าเฉลี่ยต้นทุนทั่วโลกตามรายงานของธนาคารโลก หากเปลี่ยนมาใช้บริการของไวส์ ผู้บริโภคอาจสามารถประหยัดเงินจากค่าธรรมเนียมแอบแฝงได้มากกว่า 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
นายศราวัณ ซาราโอกิ (Shrawan Saraogi) หัวหน้าฝ่ายการธนาคารและการขยายธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไวส์ กล่าวว่า ตลาดการชำระเงินข้ามพรมแดนของไทยถูกผูกขาดโดยธนาคารแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน ไวส์กำลังเข้ามาเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและโปร่งใสกว่า การได้รับใบอนุญาตเหล่านี้ จะทำให้ในไม่ช้า ลูกค้าจะสามารถจัดการเรื่องเงินได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะโอนเงินไปต่างประเทศหรือใช้จ่ายในประเทศก็ตาม
ที่ผ่านมา กรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตหลายใบซึ่งครอบคลุมทั้งบริการชำระเงิน บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความซับซ้อนอย่างมากในการเข้ามาทำธุรกิจสำหรับบริษัทรับชำระเงินระหว่างประเทศ
การขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของไวส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้กว่า 20% ของรายได้รวมทั่วโลก และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด โดยในปี 2568 รายได้จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 22% อยู่ที่ที่ 263.8 ล้านปอนด์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะยังคงเดินหน้าขอใบอนุญาตเพื่อนำบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างยิ่งขึ้นต่อไป ปัจจุบันไวส์ถือใบอนุญาตที่ได้รับการกำกับดูแลระดับสากลกว่า 75 ใบทั่วโลก โดยล่าสุดบริษัทฯ เพิ่งได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบในการเปิดให้บริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รวมถึงได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดให้บริการในแอฟริกาใต้
สำหรับแพลตฟอร์มไวส์มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ บัญชีไวส์ (Wise Account) สำหรับบุคคลธรรมดา และบัญชีสำหรับธุรกิจ (Wise Business) ให้ลูกค้าสามารถถือครองเงินได้ถึง 40 สกุลเงิน โอนเงินระหว่างประเทศ และใช้จ่ายที่ต่างประเทศได้ บริษัทขนาดใหญ่และธนาคารต่างๆ ก็ยังนำเทคโนโลยีของไวส์ไปใช้งานด้วยเช่นกัน
ในปี 2568 ไวส์ให้บริการลูกค้าทั้งในกลุ่มบุคคลและธุรกิจรวมกว่า 15.6 ล้านราย ประมวลผลธุรกรรมข้ามพรมแดนมูลค่ากว่า 1.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และช่วยลูกค้าประหยัดเงินไปได้ถึงประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตรากลางของตลาด (Mid-market rate) และมีการกำหนดราคาที่โปร่งใส
การให้บริการไวส์ในประเทศไทย จะทำให้ประชาชนชาวไทย ภาคธุรกิจ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย จะได้สัมผัสกับกระเป๋าเงินตราต่างประเทศแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของประเทศ ซึ่งรองรับทั้งการโอนเงิน รับเงิน และใช้จ่ายในหลากหลายสกุลเงิน โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใน Waitlist สำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้เข้าถึงบัญชี Wise ซึ่งจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ ในลำดับต่อไป
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ในเว็บไซต์ wise.com/th ได้เปิดให้คนไทยที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ล่วงหน้า โดยสามารถโอนเงินบาทไทยไปต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับที่เห็นบน Google โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆ ใช้จ่ายได้ทั่วโลกด้วยบัตร Wise ที่สามารถถือสกุลเงินมากกว่า 40 สกุลเงินและใช้จ่ายได้กว่า 160 ประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ อีกทั้งผู้ใช้งานในประเทศไทย สามารถสแกนและชำระเงินด้วยรหัส Thai QR Payment ให้บุคคล ร้านค้า และผู้เรียกเก็บเงินอีกด้วย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. 2569
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่เคยสมัครจากสำนักงานต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หากเปลี่ยนที่อยู่เป็นประเทศไทย เพื่อใช้งานไวส์ในประเทศไทย จะมีการจำกัดธุรกรรมบางประการ ต้องผ่านการแปลงเป็นสกุลเงินบาทก่อน นอกจากนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจะสามารถใช้บริการ Apple Pay สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบปฎิบัติการ iOS หรือไม่ เฉกเช่นประเทศฟิลิปปินส์ที่ใช้งานได้เฉพาะ Google Pay และประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีบริการบัตร Wise Card เป็นต้น