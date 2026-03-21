ทัพสหรัฐฯ โวอิหร่านอ่อนแรง ปิดช่องแคบฮอร์ได้น้อยลง หลังโดนนถล่มหนัก

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ชี้ศักยภาพของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซลดลง หลังถูกโจมตีต่อเนื่อง
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดเผยผ่านวิดีโอเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ตามเวลาในสหรัฐฯ ระบุว่า ขีดความสามารถของอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังถูกกองทัพสหรัฐฯ โจมตีหลายระลอก
พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการ CENTCOM ระบุว่า ปฏิบัติการของสหรัฐฯ มุ่งเป้าทำลายภัยคุกคามของอิหร่านที่ส่งผลต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
ทั้งนี้ การโจมตีล่าสุดได้ทำลายฐานปฏิบัติการใต้ดินบริเวณชายฝั่ง รวมถึงศูนย์สนับสนุนด้านข่าวกรอง และระบบส่งสัญญาณเรดาร์ขีปนาวุธ ที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรือในพื้นที่
ผู้บัญชาการ CENTCOM ระบุเพิ่มเติมว่า จากปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้ความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในและรอบช่องแคบฮอร์มุซลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรส่งเรือรบและเรือกวาดทุ่นระเบิดเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อตลาดพลังงานโลก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดแสดงความพร้อมอย่างชัดเจน
พร้อมกันนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ชาติพันธมิตรนาโตว่าไม่ให้การสนับสนุน พร้อมใช้ถ้อยคำรุนแรงเรียกว่า “ขี้ขลาด” จากการไม่เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว