"น้องกร ภคกรณ์" ดาวรุ่งมอเตอร์สปอร์ต นำทัพ TrackLab Youth ปฏิวัติวงการอาชีวะไทย เปิดโลกวิศวกรรมโกคาร์ทขั้นสูง สู่เส้นทางอาชีพวิศวกรระดับโลก

จังหวัดชลบุรี กลุ่มเยาวชน Tracklab Youth นำโดยของ นายภคกรณ์ เทียนทอง หรือ “น้องกร” นักแข่งรถดาวรุ่งผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์สปอร์ต พร้อมด้วย นายนรรัศมิ์ อภิวาท (เน็กซี่) นักแข่งดาวรุ่งสังกัดทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand และสมาชิกทีมโกคาร์ท “Nexkart Racing”
ตลอดจนเครือข่ายทีมพัฒนายานยนต์ Formula Student “ExceedAE” นายอัครเมธ รัตนะรัต และนายอคิรนันท์ สุริยาภิวัฒน์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการศึกษาไทย ด้วยการเป็นวิทยากรและผู้ขับเคลื่อนสำคัญในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Go-Kart Industry Career & Technical Workshop 2026” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง และประสบการณ์จากสนามแข่งระดับประเทศสู่นักศึกษาอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการปั้นบุคลากรเทคนิคพันธุ์ใหม่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในโอกาสนี้ ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายสันติประชา ดอนชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
โครงการดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นภายใต้บริบทของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมยานยนต์สูง
"การนำ กีฬาโกคาร์ท มาเป็นโมเดลการเรียนรู้ เนื่องจากรถโกคาร์ทคือรากฐานทางวิศวกรรม (Engineering Foundation) ที่ครอบคลุมทั้งระบบกลไก ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมระดับสูงได้" ผอ.อาชีวศึกษาชลบุรีเผย
ภายในกิจกรรมมีการเรียนรู้ ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ” ที่ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อม ทักษะในสนาม และประสบการณ์จริงจากการแข่งขัน และ“เบื้องหลังทีมแข่งรถมืออาชีพ” ที่อธิบายโครงสร้างทีม บทบาททีมช่าง และการทำงานในสนามแข่ง
ด้านนายภคกรณ์ เทียนทอง (น้องกร) รองแชมป์ ROK Cup Thailand 2025 หัวหน้ากลุ่มเยาวชน TrackLab Youth และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของการพัฒนาเยาวชนว่า "การเรียนรู้ในวันนี้คือการประยุกต์ใช้ STEM Education อย่างเป็นรูปธรรม เรามุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นว่าทฤษฎีในตำราเมื่อนำมาอยู่บนสนามแข่งคือ 'การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล' (Data-Driven Decision)
"โกคาร์ทไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนด้วยความเร็ว แต่คือการคำนวณอัตราเร่ง แรงจี และความเสถียรของระบบวิศวกรรม ผมหวังว่า Workshop นี้จะเป็นจุดเริ่มต้น (Starting Grid) ให้เพื่อนนักศึกษาเห็นโอกาสในสายอาชีพ Race Engineer หรือ Mechanic Specialist ในระดับสากล
นอกจากนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเชิงวิชาการโดย นายพีรยุทธ ทองเต็ม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในหัวข้อ “วิศวกรรมและฟิสิกส์ของรถแข่ง หลักการสมรรถนะและการเซ็ตอัพ” ซึ่งเจาะลึกด้าน Aerodynamics และระบบส่งกำลัง เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย นายนรรัศ อภิวาท และ นายวาทิน ถากันหา เกี่ยวกับการทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ในตัวแทนนักศึกษาแผนกยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้แสดงทัศนะถึงความสำคัญของกิจกรรมว่า "กิจกรรมนี้ช่วยเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างห้องเรียนกับอุตสาหกรรมจริง (Gap Analysis) การได้เห็นบทบาทของ Data Analyst และการเซ็ตอัพรถแข่งที่ต้องใช้ความละเอียดระดับมิลลิเมตร ทำให้เราตระหนักว่าวิชาชีพช่างยนต์ในยุคปัจจุบันต้องควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานฝีมือระดับสูงตามเป้าหมายของ EEC"
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดทักษะเฉพาะทาง แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตบุคลากรคุณภาพ โดยคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการจะมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเทคนิคขั้นสูง และสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตและยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิ