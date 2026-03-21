กลับมาอีกครั้ง! ททท. มอบความคุ้มค่ากับกิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งาน ภายใต้โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4 พบกันครั้งแรกวันที่ 25 มี.ค. 69 ผ่านแพลตฟอร์ม Fastwork

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ภายใต้ Workation Thailand มาอย่างต่อเนื่อง เป็น Season ที่ 4 โดยมีกิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำ Voucher ด้านการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยว มาจัดจำหน่ายในราคา 100 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการออกเดินทางจริง พร้อมทั้งมอบประสบการณ์และความคุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569 บนแพลตฟอร์ม Fastwork
สำหรับกิจกรรม “100 เดียวเที่ยวได้งาน” ถือเป็นกลไกการตลาดสำคัญ ที่เชื่อมโยงแนวคิด Workation เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ผ่านการเลือกโลเคชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยเติมเต็มทั้งพลังใจและแรงบันดาลใจ โดยจะเปิดให้ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
ซึ่งครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569 ผ่านแพลตฟอร์ม Fastwork ในรูปแบบเว็บไซต์ www.fastwork.co โดยเป็นการร่วมมือในปีที่ 2 เพื่อเจาะกลุ่ม Digital nomad และ Remote worker ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการท่องเที่ยวรูปแบบ Workation และยังสามารถช่วยกระตุ้นการเดินทางในวันธรรมดา พร้อมเพิ่มการพักค้าง
กิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งานครั้งที่ 1 นี้ ได้นำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวเที่ยวจากหลากหลายผู้ประกอบการ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่การท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมที่พัก เช่น โรงแรมกีมาลา ศรีพันวา และอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ร้านอาหาร เช่น บัตรรับประทานอาหารในเครือเซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป และเอ็มเค เรสโตรองต์ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เล็ทส์ รีแลกซ์ สปาและสวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยว ทั้งเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเดินทางมากขึ้น
นอกจากนี้ภายใต้โครงการยังมีการนำเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ จากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและกดรับสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ www.fastwork.co หรือ www.tourismthailand.org/workationthailand และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @workationthailan
