ห่วงงานห่วงเงิน ! แรงงานไทยในอิสราเอลขอกลับแค่ 11 คน แม้มีผู้สังเวยชีวิต

MGR Online: อิสราเอลเป็น “ตำบลกระสุนตก” ในสงครามกับอิหร่าน แต่แรงงานไทยในอิสราเอลขอเดินทางกลับประเทศไทยแค่ 11 คน จากทั้งหมดกว่า 60,000 คน ส่วนใหญ่ขออยู่ทำงานในอิสราเอลต่อไป
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ได้ช่วยเหลือคนไทยจากตะวันออกกลางกลับประเทศไทย โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ อิหร่าน มีคนไทยเดินทางกลับมาแล้ว 125 คน ส่วนแรงงานไทยในอิสราเอล มีผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยแค่ 11 คนเท่านั้น
ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมประมาณ 110,000 คน โดยเป็นแรงงานในอิสราเอลมากที่สุดกว่า 65,000 คน ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 20,163 คน,ซาอุดีอาระเบีย: 7,342 คน, บาห์เรน 6,500 คน ส่วนในอิหร่านมีคนไทยพำนักอยู่ราว 250 คน
ส่วนจำนวนคนไทยที่เดินทางกลับประเทศผ่านความช่วยเหลือของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วย
อิหร่าน 125 คน
อิสราเอล 11 คน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากเมืองอาบูดาบี 62 คน และจากเมืองดูไบ 180 คน
บาห์เรน 311 คน
กาตาร์ 414 คน
คูเวต 6 คน
โอมาน 57 คน
จอร์แดน 16 คน
อิรัก 18 คน และ
เลบานอน 2 คน
เมื่อช่วงคืนวันที่18 มี.ค. มีคนไทยรายแรกที่เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐฯ และอิหร่านระลอกล่าสุด คือ นายชัยวัฒน์ แววนิล อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งไปทำงานเกษตรที่อิสราเอล
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์เข้าในที่หลบภัยไม่ทัน จึงเสียชีวิตจากการโจมตี นายสีหศักดิ์ได้วิงวอนให้แรงงานไทยระมัดระวังตัว และปฏิบัติตามคำเตือนของทางการอิสราเอลและสถานทูตไทยอย่างเคร่งครัด เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก.