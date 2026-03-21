ทัวร์ลงหลังโพสต์บิลน้ำมันพรีเมียม! สจ.ศักดินันท์ โต้ดูถูกชาวบ้าน แจงสถานการณ์จริง "ดีเซล" ขาดแคลนหนัก

"ผมไม่ได้ดูถูกความเดือดร้อนใคร!" สจ.สุรินทร์ เคลื่อนไหวล่าสุด หลังทัวร์ลงปมโพสต์บิลน้ำมันพรีเมียมสวนกระแสวิกฤตดีเซล เจ้าตัวแจงยิบสถานการณ์จริงในพื้นที่คอโค เผยน้ำมันเบนซินยังมีเติม แต่ "ดีเซล" ขาดแคลนหนักจนต้องคุมเข้มโควตา รถกระบะเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมย้ำตนเองก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเหมือนพี่น้องประชาชน
จากกรณี ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมลตรี ศักดิ์" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้โพสต์ภาพใบเสร็จจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569 เพื่อยืนยันว่าน้ำมันไม่ได้ขาดแคลนตามที่มีกระแสข่าว อย่างไรก็ตาม มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าตัวเติม V-Power Gasohol 95 (กลุ่มเบนซินพรีเมียม) ซึ่งสวนทางกับความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน "ดีเซล"
ล่าสุด วันนี้ (21 มี.ค.) นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นน้ำมันขาดแคลน โดยได้ระบุว่า
"จากการสอบถามพนักงานสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ได้ทราบว่าตอนนี้น้ำมันในตระกูลเบนซิน ยังมีให้เติมได้ไม่จำกัดครับ ในส่วนของน้ำมันดีเซลจะมีเป็นบางช่วงตามรอบการขนส่ง หากลงน้ำมันช่วงกลางคืนก็สามารถเติมได้เกือบถึง 7 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น แต่หากลงน้ำมันในช่วงบ่ายก็จะหมดประมาณสามทุ่มครับ
สำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถกระบะ สามารถเติมได้คันละ 1,000 บาท ท่านที่นำแกลลอนมาก็สามารถเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ต้องเลือกระหว่างเติมใส่รถหรือเติมใส่แกลลอนครับ รถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่ สามารถเติมได้ 2,000 บาท
เป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณปัจจุบันครับ
#ผมเติม E20 เต็มถัง 1,430 บาทครับ #ไม่เคยดูถูกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ ผมคือหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้และพยายามปรับตัว วางแผนและติดตามข้อมูลข่าวสารครับ "