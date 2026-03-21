อาลัยวีรบุรุษสีกากี! ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ เสียชีวิตขณะจับกุมรถบรรทุกฝ่าด่าน

วงการสีกากีเศร้า สูญเสีย ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม หลังพยายามไล่ติดตามจับกุมรถบรรทุกใจเด็ดที่ฝ่าด่านตรวจ ด้านเพจตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโพสต์สดุดี ยกย่องเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ ชาวเน็ตร่วมแห่อาลัย "วีรบุรุษที่แท้จริง"
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. เพจ “ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี” โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เสียชีวิตขณะไล่ติดตามจับกุม รถบรรทุกฝ่าด่าน (20 มี.ค.69) การจากไปในครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
แม้วันนี้ร่างกายจะจากไปแต่คุณงามความดี ความกล้าหาญ และจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
ขอสดุดีในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ยืนหยัดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้
ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี