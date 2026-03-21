"ถล่มไม่ใช่ทรุด!" โซเชียลเดือดหลัง สตง. โพสต์ความคืบหน้าอาคารใหม่ ด้าน "ดร.เชษฐ์" ซัดแรง โครงสร้างห่วยเองอย่าโทษแผ่นดินไหว

"สตง. เปิดรายงานความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานแห่งใหม่พังถล่ม เผยผลสอบ 4 สถาบันวิศวกรรมชี้ชัดเกิดจาก 'ความบกพร่องของมนุษย์' ทั้งวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์และเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุดสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้อง 23 ราย พร้อมจ่ายเยียวยากว่า 129 ล้านบาท ด้าน ครม. สั่งกระทรวงการคลังเกาะติดคดีแพ่ง-อาญา-ปกครอง เพื่อทวงคืนงบประมาณแผ่นดิน"
จากเหตุการณ์ ตึก สตง. ถล่ม (เมื่อช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2568) มาจากการก่อสร้างและวัสดุไม่ได้มาตรฐาน โดยตรวจพบว่าคอนกรีตมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ เหล็กเสริมไม่ได้ระยะ และมีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลักหลายครั้ง ส่งผลให้โครงสร้างหลัก โดยเฉพาะกำแพงรับแรงเฉือนและปล่องลิฟต์ ไม่สามารถรับแรงบิดจากการสั่นสะเทือน (แผ่นดินไหว) ได้ ทำให้เกิดการวิบัติและถล่มลงมาแบบแพนเค้ก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มี.ค. เพจ “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงรายงานความคืบหน้า กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัว อันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดยมีรายละเอียดสำคัญแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลักดังนี้
1. สาเหตุและการตรวจสอบทางวิศวกรรม
จากผลการตรวจสอบของ 4 สถาบันวิศวกรรมชั้นนำ พบว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่มี "ความบกพร่องของมนุษย์" ร่วมด้วย
จุดเริ่มต้น การพังถล่มเริ่มที่ชั้น 1-4 เนื่องจากแรงเฉือนจากแผ่นดินไหว
ความบกพร่อง คอนกรีตมีค่ากำลังต่ำกว่าเกณฑ์, แบบรายละเอียดไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร (รับแรงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น), และการฝังเหล็กเสริมที่จุดต่อ (Link Beam) อ่อนแอไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2. การดำเนินคดีและบทลงโทษ
มีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้เกี่ยวข้อง
ศาลอาญา สั่งฟ้องผู้ต้องหา 23 ราย (ทั้งบุคคลและนิติบุคคล) ในข้อหาออกแบบ/ควบคุม/ก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และปลอมเอกสาร
DSI สอบสวนความผิดเรื่องการใช้ "นอมินี" (พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)
ป.ป.ช. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
สัญญาจ้าง สตง. ได้ บอกเลิกสัญญา จ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างควบคุมงานแล้ว
3. การเยียวยาและความเสียหาย
มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 129,855,093 บาท โดยมาจากหลายส่วน
เงินช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทย และกรมคุ้มครองสิทธิฯ
เงินมนุษยธรรมจากบริษัทผู้รับจ้าง
เงินบริจาคจากบุคลากร สตง.
การเรียกคืน อยู่ระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย และแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินตามหลักประกัน
4. สถานะปัจจุบันและมติครม.
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เข้ามาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
• ตรวจสอบการยกเลิกสัญญาโครงการให้ถูกต้องต่อเนื่อง
• ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและงบประมาณที่สูญเสียไป
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมาก เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ถึงคำชี้แจงของ “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นจำนวนมาก เช่น
ทรุดตัว กล้าเขาเรียกถล่มคะ แห่งเดียวในโลกห่างกัน 2,000km จุดศูนย์กลาง ดีแต่ตรวจคนอื่น ความผิดตัวเองเล็กน้อย จริงๆแล้วประกาศเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยคะ องค์กรโปร่งใส
ได้แต่ตรวจสอบคนอื่น แต่พอถึงคราวตนเองกลับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไม่ได้ หาคนผิดไม่ได้ แบบนี้อย่าไปตรวจสอบคนอื่นเลย เสียดายงบประมาณแผ่นดินจริงๆ
ถล่มค่ะ ไม่ทรุด
ทรุดสลายหายไปกับซากปรักหักพัง ไม่ใช่แค่อาคาร แต่คือ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความน่าเชื่อถือ ที่ไม่หลงเหลืออะไรไว้อีกแล้ว
…ทำไมให้คะแนนบริษัทออกแบบนี้สูง
…ทำไมแก้งวดงานให่ผรม.ได้เงินก่อนสัญญาทำให้งบประมาณเสียหายมากกว่า
อย่างไรก็ตาม พบว่า ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่ง ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่า
“ไม่ใช่ละ! สตง. ดันบอกว่า “ทรุดตัวอันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว“ แต่ความเป็นจริงคือ: ผิดพลาดจากการออกแบบและ/หรือก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องสามารถรองรับแผ่นดินไหวในระดับที่เกิดขึ้นได้ (เห็นๆ กันอยู่ว่าถล่มเละอยู่ตึกเดียว)”