ทูตสหรัฐฯ ส่งสารแสดงยินดี “นายกฯ อนุทิน” พร้อมเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ไทย-อเมริกา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่แถลงการณ์จากท่านทูต “ฌอน เค. โอนีลล์” ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ย้ำ สหรัฐฯ พร้อมทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อสานต่อความเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่แถลงการณ์จาก นายฌอน เค. โอนีลล์ (Sean K. O’Neill) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อแสดงความยินดีต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในแถลงการณ์ดังกล่าว นายโอนีลล์ ระบุว่า "สหรัฐอเมริกาขอแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกุล ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับท่านและรัฐบาลใหม่ของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนของเรา และส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและชาวอเมริกัน"