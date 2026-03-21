สัญญาณจบล่า "อิหร่าน"? ดร.กอบศักดิ์ เผยข้อความทรัมป์ เตรียมถอนทัพหลังทำลายขีดความสามารถนิวเคลียร์-ขีปนาวุธ

“ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล” กางโพสต์ร้อน "โดนัลด์ ทรัมป์" ส่งสัญญาณเตรียมปิดฉากปฏิบัติการทหารในตะวันออกกลาง อ้างทำลายขีดความสามารถ "อิหร่าน" จนสิ้นซาก ทั้งระบบขีปนาวุธ-กองทัพเรือ-อากาศ พร้อมลั่นสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าช่องแคบฮอร์มุซเพราะ "ไม่ได้ใช้" ผลักภาระชาติพันธมิตรดูแลกันเอง จับตาเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดสัปดาห์นี้ จะบุกทิ้งทวนหรือประกาศชัยชนะแล้วถอยทัพทันที
วันนี้ (21 มี.ค.) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสำคัญในแวดวงการเงินและนโยบายสาธารณะของไทย และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ออกมาโพสต์ข้อความ ในประเด็น "ทรัมป์" ส่งสัญญาณปิดฉากภารกิจอิหร่าน อ้างบรรลุเป้าหมายกวาดล้างขีดความสามารถทางทหาร ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ ได้ระบุข้อความว่า
President Trump แจ้ง “กำลังพิจารณาจบภารกิจอิหร่าน” !!!
We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran:
(1) Completely degrading Iranian Missile Capability, Launchers, and everything else pertaining to them.
(2) Destroying Iran’s Defense Industrial Base.
(3) Eliminating their Navy and Air Force, including Anti Aircraft Weaponry.
(4) Never allowing Iran to get even close to Nuclear Capability, and always being in a position where the U.S.A. can quickly and powerfully react to such a situation, should it take place.
(5) Protecting, at the highest level, our Middle Eastern Allies, including Israel, Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, and others.
The Hormuz Strait will have to be guarded and policed, as necessary, by other Nations who use it — The United States does not! If asked, we will help these Countries in their Hormuz efforts, but it shouldn’t be necessary once Iran’s threat is eradicated. Importantly, it will be an easy Military Operation for them.
สหรัฐใกล้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งใจแล้ว และกำลังพิจารณาปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง :
(1) ทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านให้สิ้นซาก — ทั้งตัวจรวด แท่นยิง และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(2) ทำลายฐานอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศของอิหร่าน
(3) กวาดล้างกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอิหร่าน — รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมด
(4) ไม่ให้อิหร่านมีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ได้แม้แต่นิดเดียว และสหรัฐพร้อมตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเสมอ หากมีสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น
(5) ปกป้องพันธมิตรของเราในตะวันออกกลางในระดับสูงสุด — รวมถึงอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และประเทศอื่น ๆ
ส่วนช่องแคบฮอร์มุซจะต้องถูกดูแลและควบคุม — โดยประเทศอื่น ๆ ที่ใช้เส้นทางนี้
เพราะสหรัฐอเมริกา “ไม่ได้ใช้”!
หากมีการร้องขอ เราพร้อมช่วยในการดูแลฮอร์มุซ
แต่เมื่อภัยคุกคามจากอิหร่านถูกกำจัดไปแล้ว ก็ไม่ควรมีความจำเป็นอีกต่อไป
สำหรับประเทศเหล่านี้ นี่จะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ “ง่ายมาก”
มาดูกันว่า ”Surprises สำหรับเสาร์อาทิตย์นี้“ คืออะไร ?
จะบุกต่อ
หรือ
จะมีภารกิจส่งท้าย
หรือ
จะพอ
แล้วบอกว่า ชนะแล้ว ไม่มีอะไรให้ทำลายเพิ่ม
ที่เหลือคือเรื่องของพวกคุณ
กรุณาจัดการกันเอง !!!!
ลองฟังสัมภาษณ์ล่าสุดในคอมเมนต์ดูนะครับ