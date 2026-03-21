MMORPG จอมยุทธลิขสิทธิ์แท้ Yulgang: ยุทธภพสนุก เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว! เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ญาญ่า-อุรัสยา และ หม่ำ จ๊กม๊ก พร้อมเผยฟีเจอร์เด่นเกม

เกมมือถือ MMORPG จอมยุทธคลาสสิกอิสระสูง Yulgang:ยุทธภพสนุก ได้เปิดกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ตัวเกมเน้นการถ่ายทอดโลกยุทธภพแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ทั้งแผนที่คลาสสิก อาชีพทั้ง 5 ระบบเสริมพลังอุปกรณ์ ความทรงจำที่คุ้นเคย อีกทั้งยังมีชุดแฟชั่นลิมิเต็ด อัปเลเวลเริ่มต้นถึงเลเวล 30 และของรางวัลมากมายเมื่อล็อกอิน แพ็กความสุขและของขวัญในคลิกเดียว
[IP การ์ตูนเกาหลีคลาสสิก สัมผัสการผจญภัยต้นฉบับ]
เกมมือถือ Yulgang:ยุทธภพสนุก ที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้จากการ์ตูนเกาหลีชื่อดัง เริ่มต้นเรื่องราวหลังจาก “จักรพรรดิดาบ” ผู้ได้รับการยกย่องเป็นอันดับหนึ่งในห้ายอดฝีมือ ได้หายตัวไปเป็นเวลาสองปี
วันหนึ่ง หลานสาวของเขา “ทัมฮวารยอง” ถูกลอบโจมตีขณะฝึกวิชา เป้าหมายของเขาคือ “กระบี่บุปผาปราบมาร” ฮวารยองเริ่มสงสัยว่ากระบี่เล่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของท่านปู่ เพื่อค้นหาความจริง นางจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ยุทธภพ และออกเดินทางสู่โลกแห่ง Yulgang
ควบม้าตะลุยแผ่นดิน ตามหาความลับของ 8 สมบัติล้ำค่าแห่งยุทธภพ ดาบมังกรเพลิง กระบี่บุปผาปราบมาร และเกราะอสูรหน้าผีราชันย์ ฯลฯ
ฟื้นฟูยุทธภพที่แท้จริง ทั้งเนื้อเรื่องคลาสสิก แผนที่คลาสสิก และอาชีพคลาสสิก พร้อมยกระดับด้วยกราฟิกเวอร์ชันอัปเกรด ประสบการณ์การเติบโตที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น และสวัสดิการจัดเต็ม ให้ผู้เล่นได้หวนคืนสู่ความเร่าร้อนแห่งวัยเยาว์อีกครั้ง!
[เทพธิดาแห่งชาติ ญาญ่า-อุรัสยา จับมือดาราสายคอมเมดี้แอ็กชัน หม่ำ จ๊กม๊ก เปิดตำนานยุทธภพสุดฮา]
ในฐานะนักแสดงหญิงระดับแนวหน้าที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทย อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า) มีชื่อเสียงไปทั่วเอเชียจากบุคลิกสง่างามและอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับสากล ครั้งนี้เธอแปลงโฉมเป็นจอมยุทธ์หญิงแห่งยุทธภพ ปรากฏตัวในชุดนักรบสไตล์โบราณที่ทั้งงดงามพลิ้วไหวและเปี่ยมด้วยความเด็ดเดี่ยว ถ่ายทอดภาพลักษณ์นักดาบหญิงผู้เป็นอิสระ กล้ารัก กล้าสู้ อย่างเต็มเปี่ยม
ส่วน หม่ำ จ๊กม๊ก เป็นนักแสดงมากฝีมือที่โดดเด่นในวงการภาพยนตร์ไทย ด้วยพื้นฐานการแสดงคอมเมดี้แอ็กชันที่แข็งแกร่งและเสน่ห์ที่เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย ในครั้งนี้เขาได้มารับบทจอมยุทธ์ผู้มากประสบการณ์ ผสานอารมณ์ขันเข้ากับความเร้าใจของยุทธภพ แสดงตัวตนแท้จริงของนักสู้ท่ามกลางคมดาบและการต่อสู้ แข็งแกร่งแต่ยังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความองอาจ
ญาญ่า และหม่ำ จะร่วมออกผจญภัยไปกับเหล่าจอมยุทธ์ทุกท่าน สัมผัส 5 อาชีพคลาสสิก การผจญภัยอย่างแท้จริง พร้อมงานภาพที่พัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้น เอฟเฟกต์แสงเงาในการต่อสู้ สร้างโลกยุทธภพแท้จริง คุณภาพสูง มาร่วมออกเดินทางในโลกของจอมยุทธ์—หนึ่งไหสุรา หนึ่งม้าคู่ใจ และสหายร่วมทาง ท่องยุทธภพไปด้วยกัน！
[เกม MMO จอมยุทธคุณภาพสูง ผจญภัยและโซเชียลฟินสุดๆ]
เกมระบบอิสระคุณภาพสูง Yulgang:ยุทธภพสนุก พาคุณหวนคืนสู่พายุแห่งยุทธจักร เวอร์ชันภาพกราฟิกอัปเกรด เอฟเฟกต์สกิลการต่อสู้อันตระการตา ชุดแฟชั่นหรูหราเท่สะกดสายตา เพลง BGM เวอร์ชันรีมาสเตอร์สุดคลาสสิก ผสานกับเนื้อเรื่องคุณภาพของ Yulgang มอบประสบการณ์ความบันเทิงครบทั้งภาพ เสียง และการเล่นไว้ในมือคุณ!
พร้อมระบบโซเชียลที่สมจริงและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิลด์ สำนัก ทีม คู่ครอง หรือการค้าขาย สัมผัสทั้งความฮึกเหิมและเล่ห์เหลี่ยมแห่งยุทธภพในทุกที่ ที่ใดมีผู้คน ที่นั่นคือยุทธภพ!
[แพ็กความสุขและของขวัญในคลิกเดียว]
เพื่อทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่พอใจ Yulgang:ยุทธภพสนุก ได้จัดเต็มมาตรการมากมาย เปิดเกมก็พร้อมลุยเต็มที่ทันที! ของรางวัลล็อกอิน: อัปตรงสู่เลเวล 30 เปลี่ยนอาชีพทันที เรียนวิชาตัวเบาทันที มือใหม่ไม่ต้องทนทรมานกับการเก็บเลเวลอีกต่อไป!
ยังเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเสริมอุปกรณ์ แจกยันต์กันแตกจำนวนมาก ถอดหน้ากากแห่งความเจ็บปวด ช่วยให้คุณรับอุปกรณ์เทพอย่างรวดเร็ว ท่องทั่วแผ่นดินอย่างไร้กังวล! พร้อมระบบเก็บไอเทมอัตโนมัติ เพียงเข้าเกมก็รับทันที กำจัดมอนสเตอร์ยังมีโอกาสได้รับไข่ทองคำ ของขวัญต้อนรับแจกไม่หยุด!
ช่วงลงทะเบียนล่วงหน้ายังมีสวัสดิการสุดพิเศษถึง 10 รายการ ไม่ว่าจะเป็น Honda CB300r ชุดแฟชั่นอาชีพลิมิเต็ด สัตว์วิเศษลิมิเต็ด ฉายาหายาก ไอเทมเกมจำนวนมาก รวมถึงคูปองเกม ของรางวัลดี ๆ ทั้งหมดนี้แจกผ่านเพจแฟนเพจทางการและหน้าเพจลงทะเบียนล่วงหน้า!
กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของ Yulgang:ยุทธภพสนุก ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมุ่งเน้นทั้งสวัสดิการจริงและยุทธภพอย่างแท้จริง มอบรางวัลมากมาย กิจกรรมสนุก ๆ รวมถึงชุดแฟชั่นและสัตว์วิเศษ ลิมิเต็ด เพื่อเป็นการขอบคุณการสนับสนุนจากผู้เล่นทุกท่าน แฟนเพจทางการเปิดแล้ว รีบติดตามไว้ได้เลย ของรางวัลและกิจกรรมดี ๆ ห้ามพลาด！