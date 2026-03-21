กต.เสนอลด ‘ฟรีวีซ่า’ จาก 60 วันเหลือ 30 วัน สกัดนักท่องเที่ยวเทาปักหลักไทย

MGR Online: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอรัฐบาล ปรับลดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเหลือ 30 วัน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดระยะเวลาพำนักในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ ‘ฟรีวีซ่า’ จาก 60 วันเหลือ 30 วัน โดยสามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 30 วัน หลังจากพบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากใช้ช่องทางนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ครอบงำธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงเข้าร่วมในขบวนการหลอกลวงฉ้อฉลทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน
รมต. ต่างประเทศยืนยันว่า การปรับมาตรการไม่ได้เลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวของประเทศใด ระยะเวลา 30 วันเพียงพอแล้วสำหรับการท่องเที่ยว ประเทศไทยจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์เพื่อป้องกันขบวนการหลอกลวง และการประกอบกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
มาตรการ ‘ฟรีวีซ่า’ ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ 93 ประเทศ/ดินแดน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้นานสูงสุดครั้งละ 60 วัน (ขยายเวลาเพิ่มเติมได้รวม 90 วัน) มีขึ้นในรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกันก็พบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากพำนักในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย, แอบแฝงทำธุรกิจ รวมถึงเข้าร่วมขบวนการผิดกฎหมาย
ทางด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าประเทศของชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวจะต้องมีตั๋วเครื่องบินขากลับ และเอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พัก นอกจากนี้ยังห้ามทำ visa run คือ เดินทางออกไปประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกลับเข้ามาไทยอีกครั้ง เพื่อนับวันฟรีวีซ่าใหม่ (ต้องกลับประเทศตัวเองเท่านั้น) รวมถึงจะตรวจสอบสถานะและความสมเหตุสมผลของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะกลางถึงระยะยาวด้วย.