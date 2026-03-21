“ทรัมป์” จวก NATO ขี้ขลาด เรื่องง่ายๆ แค่ช่วยเปิด “ฮอร์มุซ” ยังไม่ทำ เอาแต่บ่นเรื่องน้ำมันแพง

“ทรัมป์” โว ปฏิบัติการยับยั้งไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ได้ชัยชนะทางทหารไปแล้ว จวก NATO ขี้ขลาด เรื่องง่ายๆ แค่ช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก็ไม่ยอมทำ เอาแต่บ่นว่าน้ำมันราคาแพง
เมื่อเวลา 20.43 น. วันที่ 20 มี.ค.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความใน Truth Social ต่อว่ากลุ่มองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO อย่างรุนแรง ว่า ถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกา องค์กรนี้ก็เป็นเพียงเสือกระดาษ
นายทรัมป์ ระบุว่า NATO ไม่ต้องการเข้าร่วมต่อสู้เพื่อยับยั้งอิหร่านไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งตอนนี้การต่อสู้ของสหรัฐฯ นั้นชนะทางทหารแล้ว โดยแทบไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่เลย แต่พวกเขาก็เอาแต่บ่นเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยไม่ยอมช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ง่ายมาก และเป็นสาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ราคาน้ำมันยังสูงอยู่
“มันง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะทำ โดยแทบไม่มีความเสี่ยงเลย “พวกขี้ขลาด และเราจะจดจำไว้!” นายทรัมป์ระบุ
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์ นายทรัมป์ได้เรียกร้องให้พันธมิตรช่วยส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติการบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดโดยอิหร่าน เพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือสินค้าและเรือขนส่งน้ำมัน แต่ต่อมากลับระบุว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแล้ว
“เราไม่จำเป็น หรือแม้แต่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศ NATO อีกต่อไป เราไม่เคยต้องการเลย!” ทรัมป์กล่าวเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา