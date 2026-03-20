"กรมโยธาฯ สร้างประวัติศาสตร์! จัดงานวิ่งครั้งแรก ‘DPT Mini Marathon 2026’ ปักหมุดสะพานชลมารควิถี ชลบุรี 26 เม.ย. นี้"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมโยธาธิการและผังเมือง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประกาศจัดงานเดิน-วิ่งระดับประเทศครั้งแรกภายใต้ชื่อ “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” ในวันที่ 26 เมษายน 2569 นี้ ณ สะพานชลมารควิถี แลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดชลบุรี มุ่งส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสวัสดิการและสาธารณกุศล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 10 เมษายน 2569

วันนี้ (20 มี.ค.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประกาศจัดงานเดิน – วิ่งระดับประเทศเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” เพื่อเปิดโครงการให้ประชาชนสัมผัสผลงานการพัฒนาเมืองผ่านแลนด์มาร์กสุดปัง “สะพานชลมารควิถี” พร้อมเชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเดิน – วิ่ง สร้างกุศล สร้างความสามัคคี และสุขภาพดีไปด้วยกัน โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นางวันทนา เย็นยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมให้ข้อมูล นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ สถาปนิกใหญ่ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ฯ ผู้บริหารกรม ฯ และสื่อมวลชน ร่วมงาน มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรม Fashion Show เปิดตัวเสื้อวิ่งอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศก่อนการจัดการแข่งขันจริง ณ สวนนริศรารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กิจกรรมเดิน - วิ่ง “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กรม ฯ จัดงานเดิน - วิ่งเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงภารกิจของกรม ฯ เข้ากับภาคประชาชนจึงได้เลือกสะพานชลมารควิถี จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดงานในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ซึ่งสะพานชลมารควิถี จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานท้องถิ่น และจังหวัดชลบุรี ผลักดันให้ถนนเสนอแนะสาย ฉ. ถูกนำมาก่อสร้างให้เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด โดยโครงการมีความยาวทั้งหมด 8.67 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 7.07 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถึงซอยบางทราย 83 และกำลังเดินหน้าก่อสร้างส่วนต่อขยายช่วงสุดท้ายอีก 1.60 กิโลเมตร จากซอยบางทราย 83 ถึงเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เชื่อมต่อโครงข่ายถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินของกรม ฯ ไปจนถึงจุดตัดถนนสุขุมวิท ช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และในส่วนของกิจกรรม DPT Mini Marathon 2026 จัดขึ้นภายใต้ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย 2. สร้างความสามัคคีและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน และ 3. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่ต่าง ๆ

ด้าน นางวันทนา เย็นยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยเปิดให้เข้าร่วมได้ทั้ง แบบ On–Ground Run (วิ่งในงาน) และ Virtual Run (วิ่งสะสมระยะ online) จากสถานที่ใดก็ได้ และส่งผลการวิ่งผ่านแอปพลิเคชันตามกติกา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่ม สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความสัมพันธ์กับประชาชน และในส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้ากองทุนสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ การบริหารจัดการห้องพยาบาลของกรม ฯ การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการกรม ฯ และบริจาคให้กับมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติม ถึงการออกแบบของที่ระลึก ได้มีการผสานอัตลักษณ์ขององค์กรเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว โดยเหรียญรางวัลออกแบบให้มีโลโก้ DPT Mini Marathon 2026 และประดิษฐาน “ตราเทพ 4 องค์” (พระพรหม/พระนารายณ์/พระศิวะ/พระพิฆเนศวร) อันเป็นสัญลักษณ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สื่อถึงความเป็นสิริมงคลและภารกิจด้านการพัฒนาเมือง สำหรับสายคล้องเหรียญ ออกแบบโดยนำผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 บริเวณสะพานชลมารควิถี มาผสานกับลายกราฟิกสีน้ำเงิน สื่อถึงอัตลักษณ์ท้องทะเลของจังหวัดชลบุรีได้อย่างลงตัว ขณะที่เสื้อวิ่งใช้โทนสีน้ำเงินกรมท่า สื่อถึงความมั่นคง พร้อมลวดลาย Cityscape และเส้นสายสีชมพู–ขาว แทนโครงข่ายคมนาคมและการเชื่อมโยงผู้คน และสำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ On–Ground Run 4 ประเภท: VIP, Nano Marathon (3 กม.), Micro Marathon (5 กม.) และ Mini Marathon (10.5 กม.) และ Virtual Run (Online) วิ่งสะสมระยะได้ตามความสะดวก ในส่วนประเภทการรับสมัครและของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท VIP สามารถวิ่งได้ทุกระยะ (3 กม., 5 กม., 10.5 กม.) ค่าสมัคร 1,000 บาท

- ระยะทาง 3 กิโลเมตร (Fun Run) ค่าสมัคร 500 บาท ไม่มีการแข่งขัน

- ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Micro Marathon) ค่าสมัคร 600 บาท มีรางวัล Overall ประเภทชายและหญิง (3 อันดับแรก) รวม 6 รางวัล

- ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (Mini Marathon) ค่าสมัคร 700 บาท มีรางวัล Overall ประเภทชายและหญิง (3 อันดับแรก) และ

แบบแบ่งรุ่นอายุ (age group) ประเภทชายและหญิง ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20 – 29 ปี, อายุ 30 - 39 ปี, อายุ 40 - 49 ปี, อายุ 50 - 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

- Virtual Run (Online) วิ่งสะสมระยะ ค่าสมัคร 500 บาท วิ่งสะสมระยะ และส่งผลได้ทางหน้าเพจ Facebook DPT Mini Marathon

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือรางวัลสำหรับการแข่งขัน รางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ช่วยสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานให้กับบรรยากาศภายในงาน ดังนี้

- รางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน (Finisher) ผู้ร่วมกิจกรรมทุกระยะเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญที่ระลึก รางวัล Overall สำหรับผู้ชนะเลิศ เงินรางวัลของแต่ละรายการ รางวัลแฟนซี และรางวัลพิเศษ Lotto ภายในงาน เพื่อลุ้นรับ iPhone 17 Pro Max และเงินรางวัลอีกมากมาย

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เน้นย้ำในตอนท้ายว่า ในฐานะผู้จัดงาน กรม ฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยได้เตรียมมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งการปิดการจราจรตลอดเส้นทางวิ่ง พร้อมจัดเตรียมจุดบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลคอยดูแลตลอดเส้นทางการแข่งขัน

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักวิ่ง ผู้ที่รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ก้าวแรกในกิจกรรม “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” มาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับการสร้างกุศล และรวมพลังความสามัคคีของเหล่าคนสร้างเมืองบนเส้นทางที่สวยที่สุดในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2569 ผ่านทางออนไลน์ที่ (เว็บไซต์ ThaiRun https://race.thai.run/dptminimarathon2026) หรือติดตามข่าวสารงานวิ่งได้ในเพจ Facebook DPT Mini Marathon
(https://www.facebook.com/share/1RLhgeLJC9/?mibextid=wwXIfr)








"กรมโยธาฯ สร้างประวัติศาสตร์! จัดงานวิ่งครั้งแรก 'DPT Mini Marathon 2026' ปักหมุดสะพานชลมารควิถี ชลบุรี 26 เม.ย. นี้"
