Facebook ทุ่มแสนล้าน! เปิดตัว 'Creator Fast Track' การันตีเงินเดือน ดึงตัวท็อปจาก TikTok - YouTube

"Meta เปิดสมรภูมิครีเอเตอร์ปี 2026 ส่งโปรแกรม ‘Creator Fast Track’ รุกหนัก ให้เงินประกันรายได้รายเดือนและดัน Reach เต็มสูบสำหรับครีเอเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับ 1 แสนคนขึ้นไป ชูเงื่อนไขเน้น Reels และคอนเทนต์ออริจินัลเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 18 มี. ค. Meta ยักษ์ใหญ่แห่งวงการโซเชียลมีเดีย ประกาศรุกหนักในสมรภูมิครีเอเตอร์ด้วยการเปิดตัวโปรแกรม "Creator Fast Track" โปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยน Facebook ให้เป็น "ขุมทรัพย์" ของเหล่านักสร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยชูจุดเด่นที่ทำเอาแพลตฟอร์มคู่แข่งมีหนาว คือ ระบบการันตีรายได้รายเดือน และการสนับสนุนด้านการมองเห็น (Reach) แบบจัดเต็ม
หัวใจหลักของกลยุทธ์นี้คือการ "ดึงตัว" ครีเอเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นจาก Instagram, TikTok และ YouTube ให้หันมาเน้นการสร้างคอนเทนต์บน Facebook เป็นหลัก โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจน เช่น กลุ่มครีเอเตอร์ ระดับ Rising Star ผู้ติดตาม อย่างน้อย 100,000 คน เงินประกันรายเดือน $1,000 (ประมาณ 33,000 บาท) ระดับ Mega Creator ผู้ติดตาม มากกว่า 1,000,000 คน เงินประกันรายเดือน $3,000 (ประมาณ 100,000 บาท)
ข้อมูลระบุว่าในปี 2025 ที่ผ่านมา Meta จ่ายเงินให้ครีเอเตอร์ทั่วโลกรวมแล้วเกือบ $3,000 ล้าน (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 35% โดยพบว่ารายได้กว่า 60% มาจากคลิปสั้นอย่าง Reels ส่วนที่เหลือมาจาก Stories และโพสต์รูปภาพ
แม้ Facebook จะมีผู้ใช้งานมหาศาลกว่า 3,000 ล้านคน แต่ที่ผ่านมามักถูกมองว่าเป็น "แพลตฟอร์มรุ่นใหญ่" ที่ดึงดูดเลือดใหม่ได้ยากกว่า TikTok การทุ่มงบมหาศาลครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีและสร้างระบบเศรษฐกิจครีเอเตอร์ (Creator Economy) ให้ยั่งยืน
"เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยอดผู้ใช้งาน แต่เราต้องการเป็นบ้านที่ครีเอเตอร์สามารถเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้จริง" ตัวแทนจาก Meta กล่าว
สำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการรับสิทธิ์ในโครงการนี้ จะต้องทำตามเงื่อนไขที่เข้มงวดแต่ชัดเจน ดังนี้
ปริมาณคอนเทนต์ ต้องโพสต์วิดีโอ Reels บน Facebook อย่างน้อย 15 คลิป ภายใน 30 วัน
ความสม่ำเสมอ ต้องมีการโพสต์กระจายอย่างน้อย 10 วันในหนึ่งเดือน
คุณภาพ ต้องเป็นผลงานต้นฉบับ (Original Content) ของตัวเองเท่านั้น (อนุญาตให้ใช้ AI ช่วยสร้างสรรค์ได้) แต่ห้ามมีลายน้ำจากแพลตฟอร์มอื่น
ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในปี 2026 การแข่งขันในโลกโซเชียลไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนดูเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่วัดกันที่ว่าแพลตฟอร์มไหนจะสามารถ "เลี้ยงดู" คนทำคอนเทนต์ได้ดีกว่ากัน