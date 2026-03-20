เปิดไฮไลต์ “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” ภาพยนตร์แอ็กชันสายลับฟอร์มยักษ์ จาก จางอี้โหมว

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ภาพยนตร์แอ็กชันสายลับจากผู้กำกับระดับตำนาน “จางอี้โหมว” เปิดตัวแรงอันดับ 2 ในประเทศจีนช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำรายได้กว่า 436 ล้านหยวนหรือประมาณ 2,100 ล้านบาท สำหรับภาพยนตร์ “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญกับการโคจรมาพบกันของสองนักแสดงมากฝีมือต่างรุ่นอย่าง “อี้หยางเชียนซี” (แจ็คสัน ยี) และ “จูอี้ หลง” ที่มาประชันบทบาทในเกมสืบสวนอันเข้มข้น เมื่อระบบความมั่นคงของประเทศถูกเจาะ เจ้าหน้าที่สองคนต้องแข่งกับเวลาเพื่อตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจารกรรมครั้งนี้ ท่ามกลางเกมไหวพริบ การหักหลัง และความจริงที่ยากจะคาดเดา กำหนดฉายในไทย 26 มี.ค.นี้
ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ยังได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมในจีนถึงความระทึกของเรื่องราว จังหวะการเล่าเรื่องที่เฉียบคม รวมถึงการแสดงของทีมนักแสดงที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ “Scare Out : เกมล่าทรชน คนล่าคน” กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถูกจับตาในฐานะหนังแอ็กชันระทึกขวัญฟอร์มใหญ่แห่งปี
โดย “จางอี้โหมว” คือหนึ่งในผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการภาพยนตร์จีน หลังจากสร้างผลงานระดับตำนานอย่าง Ju Dou, The Road Home, Hero และ The Great Wall ครั้งนี้เขากลับมาพร้อมภาพยนตร์สายลับ จางอี้โหมว พาผู้ชมเข้าสู่โลกของการจารกรรมและสงครามข้อมูลระดับชาติ
สำหรับ “อี้หยางเชียนซี” (แจ็คสัน ยี) จากไอดอลวง TFBOYS จากบทบาทใน Better Days สู่ภาพยนตร์สงครามฟอร์มยักษ์ The Battle at Lake Changjin ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งของวงการภาพยนตร์จีน และครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์สายลับ ขณะที่ “จู อี้หลง” ก่อนมาร่วมภารกิจใน Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน ได้ฝากผลงานการแสดงที่น่าจดจำไว้ในภาพยนตร์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Lighting Up the Stars, Lost in the Stars และ Only the River Flows หนึ่งในนักแสดงมากฝีมือของจีนที่ได้รับการยอมรับจากวงการภาพยนตร์ เช่นเดียวกัน
แฟนภาพยนตร์ชาวไทยเตรียมสัมผัสอีกบทบาทสำคัญของ “อี้หยางเชียนซี” และ “จู อี้หลง” ที่มาร่วมถ่ายทอดเกมไล่ล่าอันเข้มข้น พร้อมทัพนักแสดงแถวหน้าของจีน ซ่งเจีย, เหลยเจียอิน, หยางมี่, จางอี้, หลิวซือซือ และ หลิวเหยาเหวิน ใน “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” 26 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
