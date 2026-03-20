"คำพอง" ขุนพลอีสาน แฉดีลขบวนการซื้องูเห่า พุ่งสูงสุด 80 ล้าน เผยเทคนิคซื้อใจ ส.ส. ผ่านเพื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คำพอง เทพาคำ” ขุนพลอีสานพรรคประชาชน แฉแหลกขบวนการซื้องูเห่า เผยเรตราคาดีลฉาว 7 รอบ ตั้งแต่ 3 ล้าน พุ่งสูงสุด 80 ล้านพ่วงรถหรูป้ายแดง ทิ้งท้ายเจ็บแสบถึงขบวนการตกเบ็ด ส.ส. ว่า “บักยอดชั่ว”

จากกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามี “งูเห่าสีส้ม” นายสุริยา วงศ์อารีย์ ส.ส.อุดรธานี พรรคประชาชน (ปชน.) โผล่กลางสภา ขานชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ สวนทางมติของพรรคประชาชนตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ (20 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “คำพอง เทพาคำ ผู้แทนราษฎร“ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) หรือ “ขุนพลอีสาน” ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยถึงเบื้องลึกการดีลซื้อตัว ส.ส. หรือที่เรียกกันว่า “งูเห่า”

โดยระบุว่า “เป็น ส.ส. 2 สมัยข้าฯถูกติดต่อเสนอซื้องูเห่า กี่ครั้ง?

ครั้ง 1.  3 ล้าน

ครั้งที่ 2.  30 ล้าน เงินรายเดือนๆละ2แสนพร้อมตำแหน่งขุนพลอีสาน (มาติดต่อถึงบ้านที่อุบลฯ)

ครั้งที่ 3.  20 ล้าน

ครั้งที่ 4.  40 ล้าน

ครั้งที่ 5. 30 ล้าน(ให้ไปรับเงินที่ราบ 11 มีรถตู้มารับไป) นี่ก่อนโหวตประธานสภา และโหวตประยุทธเป็นนายกฯ

ครั้งที่ 6.  80 ล้านพร้อมรถหรูป้ายแดง 1 คัน (หลังยุบพรรคอนาคตใหม่)

ครั้งที่ 7. 15 กิโล (หลังยุบพรรคก้าวไกล)

ทุกครั้งติดต่อผ่านคนรู้จักเช่นเพื่อน ที่ทำงานเก่า มีต่อตรงคือครั้งที่สอง หกและเจ็ด มันเกิดขึ้นจริง แบบบักยอดชั่ว”



