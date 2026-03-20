งามหน้าเมืองท่องเที่ยว! ชายหัวฟูซัดหนุ่มเสื้อขาวร่วง อ้างฉี่กลางถนนต่อหน้าเด็ก-สตรี ลั่นเสียภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

ชาวเน็ตถกสนั่นคลิปชายหัวฟูบุกซัดเสื้อขาวร่วงกลางเมืองพัทยา อ้างสุดทนพฤติกรรมสุดยี้ ยืนปัสสาวะโชว์เด็กและสตรีกลางถนนไม่แคร์สายตาใคร งานนี้ทำเอาภาพลักษณ์ท่องเที่ยวพังยับ นักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับขวัญผวา
วันนี้ (20 มี.ค.) เพจ “เจ๊ม้อย V+”ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นชายรายหนึ่ง เดินเข้ามาทำร้ายร่างกายชายเสื้อขาวจนล้มลง ซึ่งอ้างว่าก่อนหน้าชายเสื้อขาวยืนปัสสาวะกลางถนนในพัทยาต่อหน้าสตรีและเด็ก การกระทำถือเป็นการอนาจารในที่สาธารณะ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
โดยทางเพจระบุข้อความว่า ”เค้าอ้างว่า ชายเสื้อขาวยืนปล่อยเบากลางถนนต่อหน้าหนูน้อยและสตรี ชายหัวฟูไม่ทน เดินเข้าหาก็ใส่ไปทีนึง จนล้มกับพื้น
แต่ใดใด นักท่องเที่ยวขวัญหนีดีฟ่อรึป่าว ต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียว #พัทยา“