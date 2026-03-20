ไอ.ซี.ซี. รวมพลังพนักงาน พายเรือคายัคเก็บขยะฟื้นฟูคลองรอบวัดชลอ ลดก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานกว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพายเรือคายัคเก็บขยะทางน้ำ เพื่อคืนความสะอาดให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” กับภารกิจ “พายดี มีเครดิต เพื่อชุมชนน่าอยู่” ณ ท่าน้ำวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางน้ำ 2 สาย ได้แก่ คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกอกน้อย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงพื้นที่พายเรือคายัคเก็บขยะที่ตกค้างในลำคลอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะพลาสติก อาทิ ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก โฟม และขยะติดเชื้อ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ รวมถึงขยะอินทรีย์ที่แม้จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่หากสะสมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการอุดตันของทางน้ำ และนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียได้
ซึ่งภายหลังจากการเก็บรวบรวมขยะทั้งหมด จะถูกนำขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยกตามประเภท พร้อมชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูล ก่อนส่งต่อสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบ และช่วยลดการผลิตพลาสติกใหม่ที่ใช้พลังงานสูง อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยกิจกรรมดังกล่าวรวบรวมขยะได้ทั้งสิ้น 81.54 กิโลกรัม สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 56.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e)
ด้าน ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการรีไซเคิลแล้ว บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิ ลดการใช้พลังเชื้อเพลิงจากรถยนต์ สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV), เลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”
และกล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน”
ปัจจุบัน ไอ.ซี.ซี. ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Purpose) ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “นำความมั่นใจให้ทุกชีวิต” ที่มุ่งสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว