เพจดังซัดยับ สจ.ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท้ามานั่งรถชาวบ้านจะได้รู้ความจริง

เพจดัง "วากับทิต V2" ซัดยับ สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย หลังโพสต์โชว์ใบเสร็จเติมน้ำมันเต็มถังพร้อมแคปชันสะเทือนใจคนหาเช้ากินค่ำ "ไหนว่าไม่มีน้ำมัน?" งานนี้เจอสวนกลับหน้าสั่น ชี้ช่องว่างทางสังคมชัดเจน เติมน้ำมันเกรดพรีเมียมลิตรละเกือบ 50 บาท แต่ชาวบ้านทั่วไปน้ำมันขาดแคลน-ราคาพุ่ง พร้อมท้าลั่น "มานั่งรถกูมา" จะพาไปดูโลกความจริง
จากกรณี "ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี" สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โพสต์ภาพใบเสร็จเติมน้ำมัน V-Power Gasohol 95 เต็มถัง พร้อมระบุว่า “ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน” แต่เจอกระแสตีกลับถามรู้ปัญหาจริงหรือไม่
ล่าสุด วันนี้ ( 20 มี.ค.) เพจ “วากับทิต V2” ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสวนกลับ สจ.สุรินทร์ รายนี้ ประเด็น "การขาดแคลนน้ำมัน" โดยเจ้าตัวชี้ให้เห็นว่าน้ำมันที่ สจ. ท่านนั้นเติมคือ V-Power ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมที่มีราคาสูง (เกือบ 50 บาทต่อลิตรในขณะนั้น) ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกับน้ำมันเกรดปกติที่มักจะมีปัญหาขาดแคลนหรือราคาที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพมากกว่า
พร้อมท้าให้นักการเมืองลองมานั่งรถกับตน หรือลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปดูบ้าง เพื่อจะได้รู้ความจริงว่าสถานการณ์น้ำมันที่ชาวบ้านเจอจริงๆ เป็นอย่างไร นอกจากนี้ เขายังได้วิจารณ์พฤติกรรมของนักการเมืองที่ "อวดรวย" หรือแสดงออกว่าไม่มีปัญหา ทั้งที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อน
นอกจากนี้ ยังได้ท้าทายให้นักการเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบจริงๆ ว่าน้ำมันขาดแคลนที่จุดไหน ปั๊มไหนรับน้ำมันมาจากไหน และทำไมถึงเกิดปัญหา แทนที่จะมาโพสต์โชว์แค่ว่าตัวเองยังมีน้ำมันเติม อีกทั้งมีการพูดถึงสิทธิประโยชน์ของนักการเมือง เช่น งบประมาณค่าอาหารที่สูงกว่าค่าครองชีพของคนทั่วไป เพื่อเน้นย้ำถึงช่องว่างทางสังคม