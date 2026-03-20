สุดยอดวินัย! โซเชียลแห่ชม "โครงการออมทรัพย์" รร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เด็กน้อยเก็บเงินเก่งจนได้เงินก้อนโต

โซเชียลแห่แชร์ภาพสุดประทับใจ 'ครูนก' เผยยอดเงินออมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สะสมเงินใส่ซองเตรียมส่งคืนผู้ปกครอง บางรายยอดพุ่งสูงกว่า 7 หมื่นบาท ชาวเน็ตชื่นชมครูปลูกฝังนิสัยรักการออมให้เด็กไทยมีรากฐานชีวิตที่มั่นคง
กลายเป็นไวรัลที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกออนไลน์ หลังเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Kru Nok” ได้โพสต์ภาพความสำเร็จของนักเรียนใน โครงการออมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
ซึ่งเผยให้เห็นเงินเก็บของนักเรียนแต่ละคนที่ถูกจัดระเบียบใสซองพลาสติกอย่างดี พร้อมระบุชื่อและยอดเงินเตรียมส่งคืนให้กับผู้ปกครอง จากภาพจะเห็นได้ว่ายอดเงินออมของนักเรียนแต่ละคนมีจำนวนไม่น้อย ตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน ไปจนถึงหลักหมื่นบาท โดยมีซองหนึ่งที่สะดุดตาเป็นพิเศษคือยอดเงินสูงถึง 72,720 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและความพากเพียรในการสะสมเงินตลอดปีการศึกษา
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ชื่นชมคุณครูที่ช่วยเป็นธุระและฝึกฝนระเบียบวินัยทางการเงินให้เด็กๆ อย่างใกล้ชิด และชื่นชมเด็กนักเรียนที่รู้จักอดออมและมีเป้าหมายในการเก็บเงิน
ทั้งนี้ อยากให้โรงเรียนอื่นๆ นำโครงการดีๆ แบบนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชน โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสะสมเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสัย "การออมก่อนใช้" ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ ในอนาคตต่อไป