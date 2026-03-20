“ทรัมป์” เล็งของบเพิ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์ เสริมแกร่งกองทัพสู้ศึกอิหร่าน ชี้เป็นเงินเล็กน้อย

“โดนัลด์ ทรัมป์” เตรียมของบให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อีก 2 แสนล้านดอลลาร์ เสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพ สู้ศึกอิหร่านและภารกิจอื่นๆ ชี้เป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เพื่อรักษาความได้เปรียบทางทหารของประเทศ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ว่า อาจเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ วงเงินสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6.5 ล้านล้านบาท โดยระบุว่าเป็น “ราคาที่ต้องจ่ายเล็กน้อย” เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมสูงสุด ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและความขัดแย้งกับอิหร่าน
ผู้นำสหรัฐกล่าวจากห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวว่า รัฐบาลต้องการให้กองทัพอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมย้ำว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อรักษาความได้เปรียบทางทหารของประเทศ
อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยระบุเพียงว่าต้องการให้กองทัพมีกระสุนจำนวนมหาศาล เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่า สหรัฐไม่ได้เผชิญปัญหาขาดแคลนอาวุธ และการใช้จ่ายยังคงดำเนินไปอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐยังระบุว่า คำของบประมาณดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนหลายด้าน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านเท่านั้น โดยเฉพาะด้านยุทโธปกรณ์ ซึ่งแม้สหรัฐจะมีอยู่ในระดับสูง แต่ยังคงจำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อความมั่นคงในระยะยาว