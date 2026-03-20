xs
xsm
sm
md
lg

เดือด!! โผรอบชิง “นาฏราช” ครั้งที่ 17 สมศักดิ์ศรีทุกแพลตฟอร์ม ร่วมลุ้นผลงานที่สุดแห่งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดรายชื่อบุคคลและผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย “นาฏราช” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งที่ปรากฏผลโหวตสุดเข้มข้นและมีความหลากหลายในผลงาน ก่อนประกาศผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์อีก 2 รางวัล

โดยหลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันร่วมกันคัดสรรผลงานคุณภาพด้านวิทยุ รายการข่าว รายการโทรทัศน์ ละครและซีรีส์ ที่เผยแพร่ผ่านทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล จาก 320 ผลงาน ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2569 ขับเคี่ยวจนได้ตัวเต็งผ่านเข้ารอบลึก ก่อนจะมีการลงคะแนนในรอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2569 

ซึ่งตลอดขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลคะแนน ควบคุมการดำเนินการและการตรวจนับคะแนน โดยคณะทำงานวิจัยรวบรวมผลคะแนนหน่วยงานกลาง ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการนิด้า โดยมีศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll) ทำหน้าที่รวบรวมผลคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด เพื่อเผยแพร่ในวันประกาศผลต่อไป
สำหรับรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 ประกาศโดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน มีดังนี้

รางวัลด้านวิทยุ จำนวน 4 รางวัล
1)​รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
​1. รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
​2. รายการ Green Morning Show
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
​3. รายการ SMART SMEs
บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​4. รายการ มุมมอง
บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​5. รายการ อสมท เพื่อชุมชน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ชุมพร FM 104.75 MHz

2)​รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
​1. รายการ Club Friday
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
​2. รายการ MusicGuru มิวสิคกูรู
บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​3. รายการ แชท ชาร์ท โชว์
บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM90 ลูกทุ่งรักไทย
​4. รายการ ใต้โต๊ะทํางาน Turn Pro
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
​หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 

3)​รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
​1. คุณช่อผกา วิริยานนท์
รายการ มุมมอง บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​2. คุณนิธินาฏ ราชนิยม
รายการ คุยกันเช้านี้
บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​3. คุณภูวนาท คุนผลิน
รายการ Green Morning Show
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
​4. คุณวรินดา ดำรงผล
รายการ แฉข่าวเช้า
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
​5. คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

4)​รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
​1. คุณธนากร ชินกูล
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
2. คุณธเนส สุขวัฒน์
รายการ MusicGuru มิวสิคกูรู
บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
​3. คุณพงศธร จงวิลาศ
รายการ ใต้โต๊ะทำงาน Turn Pro
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
​4. คุณพัชร์วรัชญ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ (ดีเจออย)
บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM90 ลูกทุ่งรักไทย
​หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 

รางวัลด้านข่าว จำนวน 5 รางวัล
1)​รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
​1. รายการ เข้มข่าวค่ำ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
2. รายการ ทันโลก กับ Thai PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​3. รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​4. รายการ เรื่องเล่าเช้านี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​5. รายการ เอาให้ชัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31

2)​รางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยม
​1. รายการ คุยให้คิด
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​2. รายการ เปิดปากกับภาคภูมิ
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​3. รายการ ฟังหู ไว้หู
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
​4. รายการ เรื่องใหญ่รายวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. รายการ โหนกระแส
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

3)​รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
​1. คุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์
รายการ ข่าวเที่ยงช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณปวัน สิริอิสสระนันท์
รายการ เข้มข่าวค่ำ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
​ 3. คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​4. คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​5. คุณภาษิต อภิญญาวาท
รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

4)​รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม
​1. คุณเขมสรณ์ หนูขาว
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​2. คุณนวนันท์ บำรุงพฤกษ์
รายการ ข่าวค่ำช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ
รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​4. คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
รายการ ข่าวเที่ยงช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณอรชพร ชลาดล ​
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

5)​รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
​1. สกู๊ปข่าว 1 ปี “บ้านดอยแหลม” บทเรียนรับมือภัยพิบัติ
รายการ ข่าวค่ำ
องค์กา​รกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​2. สกู๊ปข่าว SEE TRUE นรกเมียวดี ตอน ชะตาชีวิตเหยื่อค้ามนุษย์
รายการ SEE TRUE #อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
3. สกู๊ปข่าว SEE TRUE แผ่นดินไหวสาวไส้ตึก สตง. ตอน แผ่นดินไหวสาวไส้ทุจริต-ตึก
สตง. เหยื่อ จีนเทา
รายการ SEE TRUE #อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
​4. สกู๊ปข่าว มหันตภัยน้ำท่วมใหญ่ บทเรียนจากสายน้ำ
รายการ ข่าวเย็นช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. สกู๊ปข่าว สำรวจข้อมูลงค์กรให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกของอิสราเอล
บนเกาะพะงัน
รายการ ทันโลก กับ Thai PBS
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส

รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จำนวน 7 รางวัล
1)​รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยม
​1. รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group SEASON 2
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​2. รายการ Hell’s Kitchen season 2
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
​3. รายการ MasterChef The Professionals Thailand
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
​4. รายการ THE BONE เก่งเข้ากระดูก By ศิริราช
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​5. รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น7
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31

2)​รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
​1. รายการ SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​2. รายการ The Face Thailand Season 6
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. รายการ ยกพลคนน้ำพริก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส
​4. รายการ ร้องข้ามกำแพง
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​5. รายการ หนุ่มแท่ง อารามทัวร์
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

3)​รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยม
​1. รายการ Club Friday Show
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. รายการ JOHJAI THE INSPIRATION (เจาะใจ ดิ อินสไปเรชัน)
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
3. รายการ Made My Day วันนี้ดีที่สุด องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​4. รายการ Perspective (เปอร์สเปกทีฟ)
บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
​5. รายการ ยิ่งคุย ยิ่งลึก
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

4)​รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
​1. คุณกรรชัย กำเนิดพลอย
รายการ โหนกระแส
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​2. คุณศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
รายการ THE BONE เก่งเข้ากระดูก By ศิริราช
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​3. คุณสัญญา คุณากร
รายการ JOHJAI THE INSPIRATION (เจาะใจ ดิ อินสไปเรชัน)
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
​4. คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
รายการ Club Friday Show
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณสุวิกรม อัมระนันทน์
รายการ PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทีฟ)
บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

5)​รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม
​1. รายการ 3Fight3 Basketboy
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​2. รายการ 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
​3. รายการ Sports Corner
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 

6)​รางวัลสารคดียอดเยี่ยม
​1. รายการ THE ROUTE (เดอะ รูท) ทางชีวิต พิชิตฝัน
บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
​2. รายการ WILD Survival (ไวด์ เซอไววอล)
บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัด
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
3. รายการ คน จน เมือง ซีซัน 5 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​4. รายการ คนค้นฅน The Explorer
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
5. รายการ ในรอยรส Food Activist Edition องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส 

7)​รางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยม
1. รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group SEASON 2 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​2. รายการ SUPER 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
​3. รายการ เด็กไทยหัวใจโขน
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​4. รายการ ท้าให้อ่าน
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด อ
ออกอากาศทาง ALTV โดย ไทยพีบีเอส
​5. รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN, ช่องทรูปลูกปัญญา 

รางวัลด้านละคร
ละครและซีรีส์ Short Form (ไม่เกิน 12 ตอน) จำนวน 7 รางวัล

1)​รางวัลละครยอดเยี่ยม
​1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​2. เขมจิราต้องรอด
​บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix 

2)​รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
​1. คุณณฐพล บุญประกอบ
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​2. คุณบอส กูโน
ละครเรื่อง GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​3. คุณวรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​4. คุณวรวิทย์ ขัตติยโยธิน และ Chai Yee Wei
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกษม
ละครเรื่อง จิตสะกดแค้น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 

3)​รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
​1. คุณจรินทร์พร จุนเกียรติ
ละครเรื่อง บุหงาหมื่นภมร ENIGMA BLACK STAGE
บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณเจนเย่ จีรนรภัทร
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด ออกอากาศทาง Netflix
​3. คุณมุกดา นรินทร์รักษ์
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. คุณสาวิกา ไชยเดช
ละครเรื่อง โนราโหงโรง Haunted Mansion
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ออกอากาศทาง Monomax
​5. คุณอุรัสยา เสปอร์บันด์
ละครเรื่อง ดาหลา บุปผา ฆาตกรรม
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix 

4)​รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
​1. คุณณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​2. คุณธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​3. คุณพชร จิราธิวัฒน์
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​4. คุณภัทร เอกแสงกุล
ละครเรื่อง Sweet Dreams ฆ่าฉันในฝันของนาย
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
​5. คุณหัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 

5)​รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

​1. คุณเจณิสตา พรหมผดุงชีพ
ละครเรื่อง เขมจิราต้องรอด
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
ละครเรื่อง Zomvivor
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทาง Netflix
​3. คุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​4. คุณวรรณรท สนธิไชย
ละครเรื่อง จิตสะกดแค้น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา
ละครเรื่อง CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD 

6)​รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
​1. คุณชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด ออกอากาศทาง Netflix
​4. ดร.พลัง โลกศิลป์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. คุณศุกลวัฒน์ คณารศ
ละครเรื่อง Zomvivor
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทาง Netflix

7)​รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
​1. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณศุภโชติ ขจรศิริพงษ์
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
โดย คุณเนปาลี, คุณณัฐพจน์ พจน์จำเนียร, คุณณัฐมล แพถนอม และ
คุณสรวีร์ อัลภาชน์
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. ปริศนาปมไหม The Yarns
โดย คุณชญานิน เลี่ยวไพโรจน์, คุณติณณา สิมะไพศาล และ คุณพันธุ์เอก ช่วยชูทรัพย์
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
​4. สงคราม ส่งด่วน
โดย คุณณฐพล บุญประกอบ, คุณวสุธร ปิยารมณ์, คุณทศพล ทิพย์ทินกร,
คุณธนีดา หาญทวีวัฒนา และ คุณภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. สาธุ๒
โดย คุณวรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ, คุณอมราพร แผ่นดินทอง, คุณเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ และ
คุณชนาธิป อมรปิยะพงศ์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix

รางวัลด้านละคร ละครและซีรีส์ Long Form (13 ตอนขึ้นไป) จำนวน 7 รางวัล

1)​รางวัลละครยอดเยี่ยม
​1. เกิด / แก่ / เจ็บ / โต
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​2. ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สิงสาลาตาย
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

2)​รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
​1. คุณนพชัย ชัยนาม
ละครเรื่อง สิงสาลาตาย
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​3. คุณวิรดา คูหาวันต์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​4. คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณหลักเขต วสิกชาติ
ละครเรื่อง ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31

3)​รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
​1. คุณชัญญา แม็คคลอรี่ย์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​2. คุณณัฐศิญา พรหมมาตร
ละครเรื่อง ดวงตาสวรรค์ Eyes of Heaven
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
​3. คุณพิมพ์มาดา ใจสักเสริญ
ละครเรื่อง เกิด / แก่ / เจ็บ / โต องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​4. คุณเมลดา สุศรี
ละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 

4)​รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
​1. คุณกองทัพ พีค
ละครเรื่อง แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​2. คุณชานน สันตินธรกุล
ละครเรื่อง Mouse
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด
ออกอากาศทาง TrueID
​3. คุณไผ่ พงศธร
ละครเรื่อง พ่อจ๋า แม่อยู่ไหน?
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. คุณยุทธนา เปื้องกลาง
ละครเรื่อง ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส 

5)​รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
​1. คุณเฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค
ละครเรื่อง ทวง Reclaim
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
​2. คุณณฐมน จันทราวิภาต
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​3. คุณทสร กลิ่นเนียม
ละครเรื่อง Mouse
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด
ออกอากาศทาง TrueID
​4. คุณเพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ละครเรื่อง แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​5. คุณสินจัย เปล่งพานิช
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 

6)​รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
​1. คุณกีรติ ศิวะเกื้อ
ละครเรื่อง ทวง Reclaim
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
​2. คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา
ละครเรื่อง ข้ามฟ้าเคียงเธอ
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง one31 และ Application iQIYI
​3. คุณปฏิภาณ ขุนเงิน
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​4. คุณสัญญา คุณากร
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. คุณอัมรินทร์ นิติพน
ละครเรื่อง สายรัก สายเลือด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

7)​รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
​1. เกิด / แก่ / เจ็บ / โต
โดย คุณศุภฤกษ์ นิงสานนท์
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
​2. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย คุณศุภวรรณ ทองขลิบ และ คุณเหมือนฝัน ชาวเหนือ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​3. ผาแดงนางไอ่
โดย คุณบุตรรัตน์ บุตรพรม
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สิงสาลาตาย
โดย คุณกนกพรรณ อรรัตนสกุล, คุณอิสราภรณ์ คุณติสุข, คุณสรวิชญ์ เมืองแก้ว,
คุณนิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ และ คุณไอรีน อินสด
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. แสนรัก
โดย คุณบทกร
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รางวัลองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จำนวน 6 รางวัล
1)​รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
​1. เพลง Am I in Love
ขับร้องโดย Slot Machine
ละครเรื่อง Shine
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
​2. เพลง Starlight
ขับร้องโดย คุณวิโอเลต วอเทียร์
ละครเรื่อง CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD
​3. เพลง เกลียดเธอไม่ลง
ขับร้องโดย คุณต้น ธนษิต
ละครเรื่อง สายรัก สายเลือด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​4. เพลง ยิ้มง่าย (Better Together)
ขับร้องโดย Fellow Fellow
ละครเรื่อง 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. เพลง เลิกกั๊กแล้วรักก่อน (RED FLAG)
ขับร้องโดย คุณชยภัค ตันประยูร
ละครเรื่อง GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI

2)​รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
​1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณยศ ก่อก้องวิศรุต iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​2. ข้ามฟ้าเคียงเธอ
โดย คุณวิริยา พงศ์ขจร
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​3. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณนัทธพงศ์ เขียวสะอาด
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย คุณสุรัตน์ จงดา
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​5. ทายาทหมายเลข 1
โดย คุณวิริยา พงศ์ขจร
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31

3)​รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
​1. CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
โดย คุณวัชรากร ทวีทรัพย์, คุณวีรภัทร เต็มบัณฑิต, คุณอสมาภรณ์ สมัครพันธ์, คุณชาญคเณศ เล็กสมบูรณ์ และ คุณพีระวิชญ์ อังกาเรีย
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD
​2. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณจิรวัฒน์ จิรวังโส, คุณธีรพงษ์ ลิ้มธงชัย, คุณรัชพันธุ์ พิศุทธิ์สินธพ และ คุณจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​3. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณชาญคเณศ เล็กสมบูรณ์, คุณนิศารัตน์ มีโชค, คุณพีระวิชญ์ อังกาเรีย,
คุณอสมาภรณ์ สมัครพันธ์ และ คุณมิตรประชา อุทรส
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สงคราม ส่งด่วน
โดย คุณปนายุ คุณวัลลี และ คุณนัฏฐพล ทิมเมือง
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. สาธุ๒ โ
ดย คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต และ คุณพีรดล อัมรินทร์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix 

4)​รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม
​1. Shine
โดย คุณธีรวัฒน์ รุจินธรรม
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
​2. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณศราวุฒิ ชูพรรคพานิช
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
โดย คุณณัฐพล เนียมกลั่น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สงคราม ส่งด่วน
โดย Jaji
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. สิงสาลาตาย
โดย CHANGE2561 และ คุณนพชัย ชัยนาม
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI 

5)​รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
​1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณสมชาย ศรีจันทร์กรัด
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
​2. Shine
โดย คุณพวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
​3. เขมจิราต้องรอด
โดย CTRL-V ART TEAM และ คุณวรวุฒิ แสงฟ้า
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. สงคราม ส่งด่วน โดย
คุณศราวุธ แก้วน้ำเย็น
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
​5. สิงสาลาตาย
โดย CHANGE2561
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI 

6)​รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยม
​1. เขมจิราต้องรอด
โดย บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เอ็มเอ็นไนน์ตี้วัน จำกัด
และ VelCurve Post-Production
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​2. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย บริษัท เอ็นท์ สตูดิโอ จำกัด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
​3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
​โดย Lee Stringer VFX และ Terence Neoh
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​4. ผาแดงนางไอ่
โดย บริษัท กบาลใส อนิเมชั่น จำกัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
​5. สาธุ๒ 
โดย บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด และ บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix

สำหรับงานประกาศรางวัล “นาฏราช ครั้งที่ 17” ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 ณ สเฟียร์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ และ จะถ่ายทอดสดการประกาศผลทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 (One 31) และสื่อออนไลน์ เพจนาฏราช และ oneD ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
นับเป็นอีกบทบาทสำคัญของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการพัฒนาศักยภาพ “คนทำงานศิลปะมืออาชีพที่สู่ตลาดโลก” อย่างเต็มภาคภูมิ



