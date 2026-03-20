เดือด!! โผรอบชิง “นาฏราช” ครั้งที่ 17 สมศักดิ์ศรีทุกแพลตฟอร์ม ร่วมลุ้นผลงานที่สุดแห่งปี

เปิดรายชื่อบุคคลและผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย “นาฏราช” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งที่ปรากฏผลโหวตสุดเข้มข้นและมีความหลากหลายในผลงาน ก่อนประกาศผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์อีก 2 รางวัล
โดยหลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันร่วมกันคัดสรรผลงานคุณภาพด้านวิทยุ รายการข่าว รายการโทรทัศน์ ละครและซีรีส์ ที่เผยแพร่ผ่านทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล จาก 320 ผลงาน ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2569 ขับเคี่ยวจนได้ตัวเต็งผ่านเข้ารอบลึก ก่อนจะมีการลงคะแนนในรอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2569
ซึ่งตลอดขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลคะแนน ควบคุมการดำเนินการและการตรวจนับคะแนน โดยคณะทำงานวิจัยรวบรวมผลคะแนนหน่วยงานกลาง ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการนิด้า โดยมีศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll) ทำหน้าที่รวบรวมผลคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน
ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด เพื่อเผยแพร่ในวันประกาศผลต่อไป
สำหรับรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 ประกาศโดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน มีดังนี้
รางวัลด้านวิทยุ จำนวน 4 รางวัล
1)รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
1. รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
2. รายการ Green Morning Show
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
3. รายการ SMART SMEs
บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
4. รายการ มุมมอง
บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
5. รายการ อสมท เพื่อชุมชน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ชุมพร FM 104.75 MHz
2)รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
1. รายการ Club Friday
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
2. รายการ MusicGuru มิวสิคกูรู
บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
3. รายการ แชท ชาร์ท โชว์
บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM90 ลูกทุ่งรักไทย
4. รายการ ใต้โต๊ะทํางาน Turn Pro
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน
3)รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
1. คุณช่อผกา วิริยานนท์
รายการ มุมมอง บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
2. คุณนิธินาฏ ราชนิยม
รายการ คุยกันเช้านี้
บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
3. คุณภูวนาท คุนผลิน
รายการ Green Morning Show
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
4. คุณวรินดา ดำรงผล
รายการ แฉข่าวเช้า
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
5. คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4)รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
1. คุณธนากร ชินกูล
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
2. คุณธเนส สุขวัฒน์
รายการ MusicGuru มิวสิคกูรู
บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
3. คุณพงศธร จงวิลาศ
รายการ ใต้โต๊ะทำงาน Turn Pro
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
4. คุณพัชร์วรัชญ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ (ดีเจออย)
บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM90 ลูกทุ่งรักไทย
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน
รางวัลด้านข่าว จำนวน 5 รางวัล
1)รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
1. รายการ เข้มข่าวค่ำ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
2. รายการ ทันโลก กับ Thai PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
3. รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
4. รายการ เรื่องเล่าเช้านี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
5. รายการ เอาให้ชัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2)รางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยม
1. รายการ คุยให้คิด
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
2. รายการ เปิดปากกับภาคภูมิ
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
3. รายการ ฟังหู ไว้หู
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
4. รายการ เรื่องใหญ่รายวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. รายการ โหนกระแส
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3)รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
1. คุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์
รายการ ข่าวเที่ยงช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณปวัน สิริอิสสระนันท์
รายการ เข้มข่าวค่ำ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
3. คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
4. คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
5. คุณภาษิต อภิญญาวาท
รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
4)รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม
1. คุณเขมสรณ์ หนูขาว
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
2. คุณนวนันท์ บำรุงพฤกษ์
รายการ ข่าวค่ำช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ
รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
4. คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
รายการ ข่าวเที่ยงช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณอรชพร ชลาดล
รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
5)รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
1. สกู๊ปข่าว 1 ปี “บ้านดอยแหลม” บทเรียนรับมือภัยพิบัติ
รายการ ข่าวค่ำ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
2. สกู๊ปข่าว SEE TRUE นรกเมียวดี ตอน ชะตาชีวิตเหยื่อค้ามนุษย์
รายการ SEE TRUE #อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
3. สกู๊ปข่าว SEE TRUE แผ่นดินไหวสาวไส้ตึก สตง. ตอน แผ่นดินไหวสาวไส้ทุจริต-ตึก
สตง. เหยื่อ จีนเทา
รายการ SEE TRUE #อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
4. สกู๊ปข่าว มหันตภัยน้ำท่วมใหญ่ บทเรียนจากสายน้ำ
รายการ ข่าวเย็นช่องวัน
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. สกู๊ปข่าว สำรวจข้อมูลงค์กรให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกของอิสราเอล
บนเกาะพะงัน
รายการ ทันโลก กับ Thai PBS
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จำนวน 7 รางวัล
1)รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยม
1. รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group SEASON 2
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
2. รายการ Hell’s Kitchen season 2
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
3. รายการ MasterChef The Professionals Thailand
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
4. รายการ THE BONE เก่งเข้ากระดูก By ศิริราช
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
5. รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น7
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2)รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
1. รายการ SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
2. รายการ The Face Thailand Season 6
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. รายการ ยกพลคนน้ำพริก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส
4. รายการ ร้องข้ามกำแพง
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
5. รายการ หนุ่มแท่ง อารามทัวร์
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
3)รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยม
1. รายการ Club Friday Show
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. รายการ JOHJAI THE INSPIRATION (เจาะใจ ดิ อินสไปเรชัน)
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
3. รายการ Made My Day วันนี้ดีที่สุด องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
4. รายการ Perspective (เปอร์สเปกทีฟ)
บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
5. รายการ ยิ่งคุย ยิ่งลึก
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
4)รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
1. คุณกรรชัย กำเนิดพลอย
รายการ โหนกระแส
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. คุณศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
รายการ THE BONE เก่งเข้ากระดูก By ศิริราช
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
3. คุณสัญญา คุณากร
รายการ JOHJAI THE INSPIRATION (เจาะใจ ดิ อินสไปเรชัน)
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
4. คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
รายการ Club Friday Show
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณสุวิกรม อัมระนันทน์
รายการ PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทีฟ)
บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
5)รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม
1. รายการ 3Fight3 Basketboy
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
2. รายการ 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
3. รายการ Sports Corner
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน
6)รางวัลสารคดียอดเยี่ยม
1. รายการ THE ROUTE (เดอะ รูท) ทางชีวิต พิชิตฝัน
บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
2. รายการ WILD Survival (ไวด์ เซอไววอล)
บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัด
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
3. รายการ คน จน เมือง ซีซัน 5 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
4. รายการ คนค้นฅน The Explorer
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
5. รายการ ในรอยรส Food Activist Edition องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
7)รางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยม
1. รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group SEASON 2 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
2. รายการ SUPER 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
3. รายการ เด็กไทยหัวใจโขน
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
4. รายการ ท้าให้อ่าน
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด อ
ออกอากาศทาง ALTV โดย ไทยพีบีเอส
5. รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN, ช่องทรูปลูกปัญญา
รางวัลด้านละคร
ละครและซีรีส์ Short Form (ไม่เกิน 12 ตอน) จำนวน 7 รางวัล
1)รางวัลละครยอดเยี่ยม
1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
2. เขมจิราต้องรอด
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
2)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
1. คุณณฐพล บุญประกอบ
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
2. คุณบอส กูโน
ละครเรื่อง GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
3. คุณวรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
4. คุณวรวิทย์ ขัตติยโยธิน และ Chai Yee Wei
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกษม
ละครเรื่อง จิตสะกดแค้น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1. คุณจรินทร์พร จุนเกียรติ
ละครเรื่อง บุหงาหมื่นภมร ENIGMA BLACK STAGE
บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณเจนเย่ จีรนรภัทร
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด ออกอากาศทาง Netflix
3. คุณมุกดา นรินทร์รักษ์
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. คุณสาวิกา ไชยเดช
ละครเรื่อง โนราโหงโรง Haunted Mansion
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ออกอากาศทาง Monomax
5. คุณอุรัสยา เสปอร์บันด์
ละครเรื่อง ดาหลา บุปผา ฆาตกรรม
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
4)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1. คุณณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
2. คุณธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
3. คุณพชร จิราธิวัฒน์
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
4. คุณภัทร เอกแสงกุล
ละครเรื่อง Sweet Dreams ฆ่าฉันในฝันของนาย
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
5. คุณหัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. คุณเจณิสตา พรหมผดุงชีพ
ละครเรื่อง เขมจิราต้องรอด
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
ละครเรื่อง Zomvivor
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทาง Netflix
3. คุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล
ละครเรื่อง สาธุ๒
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
4. คุณวรรณรท สนธิไชย
ละครเรื่อง จิตสะกดแค้น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา
ละครเรื่อง CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD
6)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. คุณชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ละครเรื่อง ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด ออกอากาศทาง Netflix
4. ดร.พลัง โลกศิลป์
ละครเรื่อง สงคราม ส่งด่วน
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. คุณศุกลวัฒน์ คณารศ
ละครเรื่อง Zomvivor
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทาง Netflix
7)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
1. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณศุภโชติ ขจรศิริพงษ์
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
โดย คุณเนปาลี, คุณณัฐพจน์ พจน์จำเนียร, คุณณัฐมล แพถนอม และ
คุณสรวีร์ อัลภาชน์
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. ปริศนาปมไหม The Yarns
โดย คุณชญานิน เลี่ยวไพโรจน์, คุณติณณา สิมะไพศาล และ คุณพันธุ์เอก ช่วยชูทรัพย์
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
4. สงคราม ส่งด่วน
โดย คุณณฐพล บุญประกอบ, คุณวสุธร ปิยารมณ์, คุณทศพล ทิพย์ทินกร,
คุณธนีดา หาญทวีวัฒนา และ คุณภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. สาธุ๒
โดย คุณวรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ, คุณอมราพร แผ่นดินทอง, คุณเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ และ
คุณชนาธิป อมรปิยะพงศ์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
รางวัลด้านละคร ละครและซีรีส์ Long Form (13 ตอนขึ้นไป) จำนวน 7 รางวัล
1)รางวัลละครยอดเยี่ยม
1. เกิด / แก่ / เจ็บ / โต
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
2. ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สิงสาลาตาย
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
1. คุณนพชัย ชัยนาม
ละครเรื่อง สิงสาลาตาย
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. คุณวิรดา คูหาวันต์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
4. คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณหลักเขต วสิกชาติ
ละครเรื่อง ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1. คุณชัญญา แม็คคลอรี่ย์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
2. คุณณัฐศิญา พรหมมาตร
ละครเรื่อง ดวงตาสวรรค์ Eyes of Heaven
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
3. คุณพิมพ์มาดา ใจสักเสริญ
ละครเรื่อง เกิด / แก่ / เจ็บ / โต องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
4. คุณเมลดา สุศรี
ละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
หมายเหตุ : สำหรับรายการนี้มี 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน
4)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1. คุณกองทัพ พีค
ละครเรื่อง แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. คุณชานน สันตินธรกุล
ละครเรื่อง Mouse
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด
ออกอากาศทาง TrueID
3. คุณไผ่ พงศธร
ละครเรื่อง พ่อจ๋า แม่อยู่ไหน?
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. คุณยุทธนา เปื้องกลาง
ละครเรื่อง ผาแดงนางไอ่
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
5)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. คุณเฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค
ละครเรื่อง ทวง Reclaim
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
2. คุณณฐมน จันทราวิภาต
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
3. คุณทสร กลิ่นเนียม
ละครเรื่อง Mouse
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด
ออกอากาศทาง TrueID
4. คุณเพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ละครเรื่อง แสนรัก
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
5. คุณสินจัย เปล่งพานิช
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
6)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. คุณกีรติ ศิวะเกื้อ
ละครเรื่อง ทวง Reclaim
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
ออกอากาศทาง Monomax
2. คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา
ละครเรื่อง ข้ามฟ้าเคียงเธอ
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง one31 และ Application iQIYI
3. คุณปฏิภาณ ขุนเงิน
ละครเรื่อง วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
4. คุณสัญญา คุณากร
ละครเรื่อง ทายาทหมายเลข 1
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. คุณอัมรินทร์ นิติพน
ละครเรื่อง สายรัก สายเลือด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
7)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
1. เกิด / แก่ / เจ็บ / โต
โดย คุณศุภฤกษ์ นิงสานนท์
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
2. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย คุณศุภวรรณ ทองขลิบ และ คุณเหมือนฝัน ชาวเหนือ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. ผาแดงนางไอ่
โดย คุณบุตรรัตน์ บุตรพรม
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สิงสาลาตาย
โดย คุณกนกพรรณ อรรัตนสกุล, คุณอิสราภรณ์ คุณติสุข, คุณสรวิชญ์ เมืองแก้ว,
คุณนิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ และ คุณไอรีน อินสด
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. แสนรัก
โดย คุณบทกร
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
รางวัลองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จำนวน 6 รางวัล
1)รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
1. เพลง Am I in Love
ขับร้องโดย Slot Machine
ละครเรื่อง Shine
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
2. เพลง Starlight
ขับร้องโดย คุณวิโอเลต วอเทียร์
ละครเรื่อง CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD
3. เพลง เกลียดเธอไม่ลง
ขับร้องโดย คุณต้น ธนษิต
ละครเรื่อง สายรัก สายเลือด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
4. เพลง ยิ้มง่าย (Better Together)
ขับร้องโดย Fellow Fellow
ละครเรื่อง 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. เพลง เลิกกั๊กแล้วรักก่อน (RED FLAG)
ขับร้องโดย คุณชยภัค ตันประยูร
ละครเรื่อง GELBOYS สถานะกั๊กใจ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
2)รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณยศ ก่อก้องวิศรุต iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
2. ข้ามฟ้าเคียงเธอ
โดย คุณวิริยา พงศ์ขจร
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
3. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณนัทธพงศ์ เขียวสะอาด
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย คุณสุรัตน์ จงดา
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
5. ทายาทหมายเลข 1
โดย คุณวิริยา พงศ์ขจร
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3)รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
1. CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ
โดย คุณวัชรากร ทวีทรัพย์, คุณวีรภัทร เต็มบัณฑิต, คุณอสมาภรณ์ สมัครพันธ์, คุณชาญคเณศ เล็กสมบูรณ์ และ คุณพีระวิชญ์ อังกาเรีย
บริษัท ไมน์ มีเดีย โปรดัคชั่น จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application oneD
2. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณจิรวัฒน์ จิรวังโส, คุณธีรพงษ์ ลิ้มธงชัย, คุณรัชพันธุ์ พิศุทธิ์สินธพ และ คุณจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
3. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณชาญคเณศ เล็กสมบูรณ์, คุณนิศารัตน์ มีโชค, คุณพีระวิชญ์ อังกาเรีย,
คุณอสมาภรณ์ สมัครพันธ์ และ คุณมิตรประชา อุทรส
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สงคราม ส่งด่วน
โดย คุณปนายุ คุณวัลลี และ คุณนัฏฐพล ทิมเมือง
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. สาธุ๒ โ
ดย คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต และ คุณพีรดล อัมรินทร์
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
4)รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม
1. Shine
โดย คุณธีรวัฒน์ รุจินธรรม
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
2. เขมจิราต้องรอด
โดย คุณศราวุฒิ ชูพรรคพานิช
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
โดย คุณณัฐพล เนียมกลั่น
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สงคราม ส่งด่วน
โดย Jaji
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. สิงสาลาตาย
โดย CHANGE2561 และ คุณนพชัย ชัยนาม
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
5)รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
1. GELBOYS สถานะกั๊กใจ
โดย คุณสมชาย ศรีจันทร์กรัด
iQIYI (อ้ายฉีอี้)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
2. Shine
โดย คุณพวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ
บริษัท อิมเมจ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และ Application WeTV
3. เขมจิราต้องรอด
โดย CTRL-V ART TEAM และ คุณวรวุฒิ แสงฟ้า
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. สงคราม ส่งด่วน โดย
คุณศราวุธ แก้วน้ำเย็น
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
5. สิงสาลาตาย
โดย CHANGE2561
บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 และ Application iQIYI
6)รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยม
1. เขมจิราต้องรอด
โดย บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เอ็มเอ็นไนน์ตี้วัน จำกัด
และ VelCurve Post-Production
บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
2. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
โดย บริษัท เอ็นท์ สตูดิโอ จำกัด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)
โดย Lee Stringer VFX และ Terence Neoh
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
4. ผาแดงนางไอ่
โดย บริษัท กบาลใส อนิเมชั่น จำกัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31
5. สาธุ๒
โดย บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด และ บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จำกัด
ออกอากาศทาง Netflix
สำหรับงานประกาศรางวัล “นาฏราช ครั้งที่ 17” ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 ณ สเฟียร์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ และ จะถ่ายทอดสดการประกาศผลทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 (One 31) และสื่อออนไลน์ เพจนาฏราช และ oneD ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
นับเป็นอีกบทบาทสำคัญของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการพัฒนาศักยภาพ “คนทำงานศิลปะมืออาชีพที่สู่ตลาดโลก” อย่างเต็มภาคภูมิ