ไทยพีบีเอสเดินหน้า Green Office สร้างวัฒนธรรมองค์กรประหยัดพลังงาน เตรียมติดตั้ง Solar Roof ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มปีละ 4–5 ล้านบาท

ไทยพีบีเอสขับเคลื่อนนโยบาย Green Office ลดการใช้พลังงานทั้งองค์กร ทั้งสำนักงานใหญ่ อาคารเครื่องส่ง และสถานีโครงข่ายทั่วประเทศ ไทยพีบีเอสเดินหน้า Green Office มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปี 2568 สามารถประหยัดค่าไฟได้รวมกว่า 6.45 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนพลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้ง Solar Roof มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ คาดช่วยลดค่าไฟเพิ่มอีกปีละ 4–5 ล้านบาท
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ไทยพีบีเอสมุ่งขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบาย Green Office อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนด้านพลังงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของบุคลากร ทั้งนี้ผลจากมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์กรตลอดปี 2568 ทำให้ไทยพีบีเอส สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้รวมประมาณ 6.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอสพบว่า ในปี 2567 มีค่าไฟฟ้ารวมประมาณ 31.63 ล้านบาท ขณะที่ปี 2568 ลดลงเหลือประมาณ 28.74 ล้านบาท หรือประหยัดลงประมาณ 2.89 ล้านบาท คิดเป็น 9.13% และเมื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรายเดือนในปี 2568 พบว่า ช่วงครึ่งหลังของปี (สิงหาคม–ธันวาคม) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2.32 ล้านบาทต่อเดือน ลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี (มกราคม–กรกฎาคม) ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.45 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นการลดลงประมาณ 5.4% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการประหยัดพลังงานเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
ในส่วนของระบบเครื่องส่งสัญญาณที่อาคารใบหยก ซึ่งเป็นจุดติดตั้งอุปกรณ์ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ พบว่า ค่าไฟฟ้าในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 2.39 ล้านบาท ขณะที่ปี 2568 ลดลงเหลือประมาณ 2.16 ล้านบาท หรือประหยัดได้ประมาณ 233,081 บาท คิดเป็น 9.7% โดยแนวโน้มการลดการใช้พลังงานยังคงต่อเนื่องในปี 2569 โดยในช่วงสองเดือนแรกของปี (มกราคม–กุมภาพันธ์) ค่าไฟฟ้าที่อาคารใบหยกอยู่ที่ประมาณ 335,368 บาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ประมาณ 31,965 บาท
ขณะเดียวกัน ค่าไฟฟ้าของสถานีโครงข่ายภาคพื้นดินทั่วประเทศก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 52.67 ล้านบาท ขณะที่ปี 2568 ลดลงเหลือประมาณ 49.34 ล้านบาท หรือประหยัดได้ประมาณ 3.33 ล้านบาท คิดเป็น 6.31% เช่นเดียวกัน แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของสถานีโครงข่ายภาคพื้นดินทั่วประเทศในปี 2569 ยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ มีค่าไฟรวมประมาณ 7.80 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ประมาณ 173,635 บาท
นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยพีบีเอสได้รณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เช่น การปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การลดการใช้ไฟในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานหลังเลิกงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมีแผนขยายการใช้พลังงานสะอาดผ่าน โครงการ Solar Roof โดยเตรียมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงสถานีโครงข่ายภาคพื้นดินมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในองค์กร คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 4–5 ล้านบาทต่อปี หลังโครงการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กับการลงทุนด้านพลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรตามแนวคิด Green Office ที่มุ่งลดการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงานให้พนักงานและสาธารณชนรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่หน้าจอ Energy Management Monitor ของ ไทยพีบีเอส บริเวณ อาคาร A แบบเข้าใจง่าย และเรียลไทม์ ทั้งคุณภาพอากาศ PM2.5 ภายนอกอาคาร สภาพอากาศภายในอาคาร บอกอุณหภูมิ ซึ่งปัจจุบันเปิดเครื่องปรับอากาศที่ 26°C การใช้พลังงานบอกกำลังไฟฟ้าที่ใช้ขณะนี้ และเปรียบเทียบย้อนหลัง 7 วัน รวมถึงบอกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Carbon footprint หรือปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการใช้พลังงานแต่ละวัน เพื่อยกระดับไทยพีบีเอสสู่การเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว