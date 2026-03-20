ทัวร์ลงยับ! ”สจ.ศักดิ์“ โพสต์โชว์ "เติมน้ำมันเต็มถัง" หวังโต้ข่าวของขาด เจอชาวเน็ตสวนกลับ "นั่นมันเบนซินพรีเมียม คนละเรื่องกับดีเซล"

เต็มถังคนละโลก!" ทัวร์ลงยับ ”สจ.ศักดิ์“ โพสต์โชว์ใบเสร็จหวังโต้ข่าว 'น้ำมันขาด' เจอชาวเน็ตสวนเจ็บ 'นั่นมันเบนซินพรีเมียม' ขณะที่รากหญ้าควานหาดีเซลจนพลิกแผ่นดิน สะท้อนภาพชัด ความเดือดร้อนที่มองไม่เห็นกัน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมลตรี ศักดิ์" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้โพสต์ภาพใบเสร็จจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569 เพื่อยืนยันว่าน้ำมันไม่ได้ขาดแคลนตามที่มีกระแสข่าว โดยระบุแคปชันว่า
"ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวกลับกลายเป็น "ทัวร์ลง" อย่างรวดเร็ว เมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นรายละเอียดในใบเสร็จและประเภทน้ำมันที่เจ้าของโพสต์เติม จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหลายแง่มุม
จากภาพพบว่าน้ำมันที่เติมคือ V-Power Gasohol 95 (กลุ่มเบนซินพรีเมียม) ในราคาลิตรละ 44.89 บาท รวมเป็นเงิน 1,960 บาท ซึ่งสวนทางกับความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน "ดีเซล"
จากการตรวจสอบความคิดเห็นส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าของโพสต์ โดยระบุว่าวิกฤตที่กำลังพูดถึงคือ "น้ำมันดีเซล B7" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของภาคการขนส่งและเกษตรกรรม ไม่ใช่น้ำมันเบนซินราคาแพงที่รถเก๋งส่วนตัวใช้
"ที่เขาถามหาคือ ดีเซล B7 ครับ ไม่ใช่พรีเมียม"
"V-Power Gasohol 95 มันเติมรถเกี่ยวข้าวได้มั้ยครับ"
ชาวเน็ตมองว่าการที่เจ้าของโพสต์เติมน้ำมันราคาลิตรละเกือบ 45 บาทได้ ไม่ได้หมายความว่าวิกฤตน้ำมันไม่มีจริง แต่มันสะท้อนถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจ เพราะน้ำมันราคาพรีเมียมมักจะมีของตลอด แต่คนรากหญ้าไม่สามารถแบกรับต้นทุนนี้ได้
"เติมลิตรละ 44 บาท ดูประชาชนเขาใช้ดีเซลบ้าง"
"พรีเมียมเต็มถังได้ทุกปั๊มค่ะพี่ ยังไม่มีนโยบายจำกัด"
มีหลายความเห็นสงสัยว่าการออกมาโพสต์เช่นนี้เป็นการ "อวย" หรือต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าสถานการณ์ยังปกติ ทั้งที่ในความเป็นจริงประชาชนกำลังเดือดร้อน จนเกิดการตั้งคำถามถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร
"อันนี้โพสต์เอาหมันหรือเอาใจครับ"
"สู้ขับรถไปเติมถึงอยุธยาเชียวหรือท่าน"
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึง "ความลักลั่นในการรับรู้ข่าวสาร" ระหว่างชนชั้นนำหรือผู้มีกำลังซื้อ กับประชาชนระดับฐานราก การโชว์ใบเสร็จน้ำมันราคาแพงเพื่อโต้แย้งว่าไม่มีวิกฤต จึงไม่ต่างอะไรกับการย้ำเตือนถึงความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในภาวะที่พลังงานมีราคาแพง